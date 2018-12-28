療癒你我的心！下載App掉入1/100の迷你小人世界

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來自日本建築師－寺田尚樹－之手，出神入化的紙模型藝術，以1:100的比例，打造精緻唯美的迷你小人世界要療癒大家啦！現在只要下載《ETtoday星光雲》App即有機會獲得《1/100の迷你小人世界-寺田尚樹的療癒特展》票券，每人可抽一份（2張)，數量有限，趕緊手刀下載《ETtoday星光雲》App拿票券吧！感受精緻唯美的紙模型藝術作品吧！

====簡單3步驟！抽《1/100の迷你小人世界-寺田尚樹的療癒特展》票券去！====



◎步驟１：

下載《ETtoday星光雲》App （點我下載）。

◎步驟２：

開啟《ETtoday星光雲》App，點選左上角摺疊選單入口(三條橫線)，即可展開側欄；立馬點選「點我抽!《1/100の迷你小人世界特展》門票」，填留資料、馬上行動!



◎步驟３：

請務必正確及填妥資訊，如填寫格式或資訊錯誤，視同放棄得獎資格喔！



【贈票活動資訊】

◎活動時間：12月28日至1月2日18:00止。

◎得獎獎項：《1/100の迷你小人世界》門票，一人限抽一組〈以手機號碼為準〉。

◎活動方式：活動小組隨機抽出限量門票

◎兌領方式：於活動結束後將票券寄送給得獎者，依網友報名資訊中所填寫的聯絡地址以掛號郵寄寄出，個人資料請務必正確並完整填寫資料，以利贈獎寄送，如因填寫資料格式有誤或是不正確視同放棄得獎資格，不再補寄、敬請見諒。

主辦單位保留隨時修改、變更或中止活動辦法及變更獎項的自主權，且毋需做事前通知。 若有其他未盡事宜，悉依主辦單位相關規定或解釋。