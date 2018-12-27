台南市媒合運動員多元就業　並力促柔術武道生根地方

▲柔術發展委員會主委呂崇雍認為原設立於中西區的台南市柔道館，於發展柔術運動已具備基本的設備規模，若能讓館內空間有效運用，未來對培育選手或武術交流都是利多。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

台南市政府提供多元就業輔導機制，媒合運動員進入市府就業，亦讓長期關心全民體育運動發展的多位議員，與元老級國手教練等人，近日亦在歐美日及其他亞洲國家，為盛行近20年的柔術武道，能在台南落地紮根，培育在地人才多方奔走努力。

柔術發展委員會主委呂崇雍表示日前成立的永華國民運動中心，開放使用後市民的使用頻率居高不下，可見運動風氣鼎盛。他認為就不同運動項目的需求，建構合適或利用閒置的運動場地是發展競賽運動軟實力與讓民眾強身健魄的基本要件。

呂崇雍指出柔術是複合多項運動技巧的競技運動，台南市於柔道及拳擊等武術活動在全國運動比賽中屢創佳績，更於甫結束的全國運動會名列前茅，讓他與前國手蔡德文、黃昆玉、顏國哲、郭榮太、陳金銘及傅東海等人下定決心培育在地的柔術選手。

呂崇雍強調良好的運動發展需有優秀的教練人才與合適的場地，他認為原設立於中西區的台南市柔道館，於發展柔術運動已具備基本的設備規模，若能讓館內空間有效運用，未來對培育選手或武術交流都是利多。

他相信柔術發展委員會在邱莉莉、林宜瑾、呂維胤及新任議員李啟維議員等人的支持與愛好柔術的人士的推廣下，柔術運動在將來於競技比賽或全民運動的榮光指日可待。