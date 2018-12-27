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中石化旗下聯合石化兩高管「被停職」　疑因交易虧損

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▲▼中國石油化工股份有限公司。（圖／翻攝中國石化官網）

▲中國石油化工股份有限公司。（圖／翻攝中國石化官網，下同）

大陸中心／綜合報導

中國石化發言人27日表示，中國國際石油化工聯合有限責任公司（下稱聯合石化）總經理陳波、黨委書記詹麒因工作原因停職，由副總經理陳崗主持行政工作。中石化方面並未說明兩名高管被停職的具體原因，僅說目前聯合石化公司各項工作正常營運。

據路透社引述消息人士表示，中國石化已將旗下貿易事業聯合石化的兩名高管停職，此前公司已虧損；在出現虧損後，聯合石化總經理陳波及黨委書記詹麒遭到停職。另外，消息人士並沒有提到兩人的不法行為，但由於敏感性的問題，他們都要求匿名。

中國石化A股27日午後股價跳水，跌幅超過6%。

▲▼中國石油化工股份有限公司。（圖／翻攝中國石化官網）

中國國際石油化工聯合有限責任公司（簡稱聯合石化）是1993年2月成立的大型國際石油貿易公司，目前是中國石油化工股份有限公司的全資子公司，是中國最大的國際貿易公司。聯合石化的經營範圍包括四大板塊，即原油貿易、成品油貿易、LNG貿易及倉儲物流等國際石油貿易業務。2011年，公司實現石油貿易量2.2億噸，貿易額1700多億美元。

公司總部位於北京。同時，在中國大陸以外設立了6個分支機構。聯合石化亞洲有限公司位於中國香港，主要主要負責中東、遠東原油貿易業務；聯合石化英國有限公司位於英國倫敦，主要負責西非、北非、地中海及歐洲地區原油、成品油業務；聯合石化新加坡有限公司位於新加坡，主要負責亞太地區成品油、天然氣等業務；聯合石化美洲有限公司位於美國紐約，主要負責南、北美地區的原油、成品油、天然氣等業務；在香港上市的中石化冠德控股有限公司負責開展國際倉儲、物流業務；聯合石化越南代表處位於越南胡志明，主要協調終端客戶、搭建與該地區有關各方的交流平台。

經過多年的發展，聯合石化已發展成為具有一定國際競爭力的石油貿易公司。公司與全球87個國家（地區）的1000餘家交易對手建立長期合作關係並開展了良好合作。聯合石化以建設「國際一流石油貿易公司」為目標，倡導誠信合作、規範經營、竭力服務客戶的理念。

中國石化集團公司是中國最大的成品油和石化產品供應商、第二大油氣生產商；是世界第一大煉油公司、第二大化工公司；加油站總數位居世界第二，在2017年《財富》世界500強企業中排名第3位。

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關鍵字：聯合石化公司,中國石化集團公司,陳波,詹麒

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