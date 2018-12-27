高志鵬貪汙「是冤枉的」　李婉鈺霸氣護舊愛：給他5千萬都不會做

▲高志鵬、李婉鈺。（組合圖／資料照）

政治中心／綜合報導

民進黨立委高志鵬因為貪汙被判4年6月徒刑、褫奪公權4年定讞，喪失立委資格，高志鵬27日召開記者會，宣布辭去立委、民進黨中常會及退出民進黨，強調將爭取自己的清白。對此，新北市前議員李婉鈺表示，「他是被冤枉的！」、「你給他5千萬他都不會做」。

根據《三立新聞網》報導，高志鵬和前女友李婉鈺，曾在2008年被直擊深夜甜蜜共吃火鍋，雖然隔年就戀情告終，不過李婉鈺霸氣護舊情人，李認為，高志鵬的助理私下跟廠商談好200萬酬勞，可能是事後良心不安，就把50萬當作政治獻金，事情曝光後卻轉為汙點證人指控高志鵬，「這種人真的很要不得，真的是罪該萬死」。

▲李婉鈺。（圖／翻攝自Facebook／李婉鈺的園地）

李婉鈺表示，她過去曾跟高志鵬在一起過，自己非常清楚，「不對的事情你給他5千萬他都不會做」，更不用說只有區區的50萬，未來會全力支持他，盼司法還給高志鵬清白。

高志鵬27日出面強調自己難以接受，此案是他「一時用人不當」，前助理私下索賄200萬，事後則以政治獻金名義將50萬交給辦公室，事發後該助理卻轉為污點證人，控他貪污，「如果是我藉民眾陳情的機會，要助理去向廠商期約報酬200萬元，何以助理拿了150萬元，卻只給我50萬元？」「助理索賄，老闆坐牢！」