非洲豬瘟通報被「5度已讀不回」　李退之轟國台辦混淆視聽

記者許展溢／台北報導

農委會26日傍晚舉行記者會指出，台灣和大陸2009年核定「海峽兩岸農產品檢疫檢驗合作協議」，非洲豬瘟疫情爆發以來已和大陸聯繫過5次，洽詢防疫措施等狀況，卻得不到任何回應，農委會副主委李退之不滿表示，國台辦理由是「我國防疫窗口變動」，導致無法通報，但這完全是錯誤的事情，更是混淆視聽。

防檢局副局長鄒慧娟指出，兩岸通報機制有2個，一是2004年成立的財團法人農村發展基金會，跟大陸海峽兩岸農業交流協會疫情通報窗口，防檢局一直以來透過該機制通報口蹄疫、禽流感，持續到2017年，雖然大陸目前沒有進口台灣禽肉，但台灣都有持續向大陸通報即時疫情。

▲農委會副主委李退之（右）跟防檢局副局長鄒慧娟（左）說明兩岸疫情通報機制。（圖／記者許展溢攝，下同）



鄒慧娟說，另一個是民國98年核定的「海峽兩岸農產品檢疫檢驗合作協議」。李退之表示，該協議當初是財團法人海峽交流基金會董事長江丙坤，和海峽兩岸關係協會會長陳雲林共同簽署，到現在一直都有，但5次詢問大陸非洲豬瘟疫情狀況，國台辦卻以「我國防疫窗口變動」，導致無法通報，這完全是錯誤訊息、混淆視聽，因為窗口始終都是農委會底下的防檢局，從來沒變動過，反而是對方的窗口不見了。

李退之不滿指出，大陸國台辦發言人馬曉光說出，非洲豬瘟「不是大規模疫情」，但疫情實際嚴重擴散到23個省， 難道還不叫做大規模疫情？根據該協議雙方只要有重大疫情，都必須進行通報，台灣過去每一次都會正式通報，呼籲大陸能夠按照協議提出疫情通報，不要傷害兩岸人民感情。

▲李退之不滿認為國台辦說法是混淆視聽。