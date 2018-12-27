19名主廚出任務　「欣臨義煮團」環台公益行抵桃園傳愛

▲「欣臨餐飲名廚義煮團」的19名主廚們，不只義煮，亦以感恩心親自「奉食」。（圖／廖帝權提供）



記者楊淑媛／桃園報導

主廚出任務，滿桌美味佳餚都見愛。「欣臨餐飲名廚義煮團」義煮活動，26日晚間抵桃園龜山區「亮羽洗衣事業」，由19名五星名廚為亮羽多數的身障員工義煮9道美食，供百人享用。名廚總召黃景龍主廚說，義煮行動是一種友誼精神的延伸，將主廚們的友誼藉由餐飲的方式，透過生活中最熟悉的「食物」傳送對社會弱勢的關懷。

而「欣臨餐飲名廚義煮團」的義煮活動，今年從花蓮、新北、南投、高雄環台義煮，歲末的最後一站來到北部桃園龜山，甫當選的美女議員陳雅倫和立委鄭運鵬也到場參加，陳雅倫並和大廚們一起為亮羽的員工「奉食」，為當晚的濕冷的天氣，注入一道道暖流。

▲黃景龍主廚說，義煮行動是一種友誼精神的延伸。▼主廚們的友誼藉由餐飲的方式，透過生活中最熟悉的「食物」傳送對社會弱勢的關懷。（圖／廖帝權提供）

黃景龍說，每次分布各地知名餐飲的主廚相會，進行義煮行動，從備料到了解現場、烹調前後約需花費二到三天的時間，雖然每個少了些許收入及假日，但參與活動的主廚們深諳「行善不能等」。因此，大家總是「用心煮」要讓應邀的朋友們「歡喜吃」，也希望欣臨義煮團透過雙手將愛送到全台灣的力量，喚起更多餐飲業者的參與。

「欣臨餐飲名廚義煮團」26日為亮羽洗衣事業同仁，準備豐盛的9道異國料理有：「亨氏BBQ炭烤明太子雞翅、比利時巧達起司啤酒肉丸、港式菠蘿包」等佳餚。參加義煮的19位大廚有：黃景龍、鍾易庭、林玉罡、韓衍緒、陳俊杉、陳錦鋐、張克勤、黃祥恩、張立峯、張和漢、陳慶興、楊福強、李坤昌、古傳福、蔡志昇、黃兆銓、江進華、方緯翔、宋宇承等主廚。

亮羽洗衣店創辦人劉月廷表示，亮羽九成員工都是身心障礙者，我們認為幫助身心障礙朋友的最佳方式，就是教導謀生技能，讓他們能自食其力、自給自足，創造更多身心障礙者立足社會的空間，也為其家人們提供更好生活的願景。