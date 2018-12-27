「台灣秋葉原」慘淪蚊子館！府砸1.35億打造　最慘一天0遊客

▲竹東動漫園區業者為了求生存，在園區內舉行與動漫毫無關聯的歌廳秀，令人啞然失笑。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

新竹縣「竹東動漫園區」在2015年12月風光開幕，如今卻傳出業者經營不善、不堪虧損而撤出的消息。當初縣府誇口要將其打造成「台灣秋葉原」，對比園區現在落得人去樓空，成為名符其實的蚊子館，實在顯得諷刺。

12月15日下午，記者造訪位於竹東車站西側的竹東動漫園區，裡頭正在舉行「客家粄圓節」，但仔細觀察，動漫園區的設施、商家全都沒有營業，售票處更是空無一人，但園區門口完全沒有任何告示，連Google都顯示正常營業，無預警停業，讓不少遊客抱怨「白跑一趟」。

竹東動漫園區是由政府出資興建，委託民間業者經營的OT案，不願具名的承攬業者「九驛魔法文創」管理高層接受記者採訪時證實，他們已在十一月因為不堪虧損而撤出園區，期盼有人接手，但合約到2020年，目前正與政府協商合約問題；新竹縣政府交通旅遊處副處長戴志君表示，業者擅自撤出園區，已經依照契約在12月14日正式發文，要求限期內恢復營業，否則就要進行解約跟相關處罰。

根據縣府統計，竹東動漫園區2016首年遊客數還有十一萬七千多人次，隔年腰斬為四萬八千人次，今年至十月底只有三萬兩千人次。業者表示，在冬天或梅雨季時，更曾創下一天「零遊客」的慘況，經營三年至少虧損三千萬以上。

記者調查，第一年園區遊客數能撐住的關鍵，是因為園內有一個「皮卡丘主題驛站」，供遊客打卡拍照，並販賣相關商品。業者對此強調：「那完全是用錢燒出來的。」因為日本動漫權利金相當昂貴，無法長年營運，少了皮卡丘後，遊客數就開始往下掉，「我們也有嘗試展出台灣漫畫家的作品，但真的很少人來看，完全推不起來。」業者甚至表示：「我們第一年有做在地畫展，但那些相關商品你知道現在存貨還有多少嗎？誰要買？」

業者表示，少了人盡皆知的皮卡丘，展出在地畫家的作品又乏人問津，讓他們察覺，「動漫」這兩字竟然成為發展空間的最大限制。為了求生存，業者在2017年開始舉辦「歌廳秀」，邀請藝人到園區做歌舞表演，而對於政府花公帑興建動漫園區，卻在裡頭上演與動漫毫無關聯的活動，立法委員黃國昌、前台北市漫畫工會理事長鍾孟舜都曾痛批「荒謬」「鬧劇」。

弔詭的是，歌廳秀竟然成為動漫園區的救命丹，業者表示：「歌廳秀在地風評反而好，一個場次十台遊覽車，一天三個場次，一天就一千多人。」歌廳秀後來甚至成為動漫園區的主要收入來源，但最後仍入不敷出，業者不堪虧損撤出園區，也讓在地議論紛紛。業者大吐苦水，「很多人以為我們跟政府拿很多錢，其實我們一毛錢都沒拿。」強調政府在經營困難時不聞不問，也沒有給與任何補助。

新竹縣府交通旅遊處副處長戴志君對此表示，此案是OT案，縣府與承攬業者就像房東與房客的關係，「你租東西給房客做生意，你還要給房客錢嗎？」「反過來如果他賺很多錢的時候，我也沒有說當初的權利金我要double還是三倍，也沒有呀。」

至於對業者的協助，戴志君強調，包括旅遊季刊與觀光公車，縣府一直都有幫忙宣傳行銷，縣府相關活動也會在動漫園區內舉行，以吸引遊客進入消費。而對於經營不善的原因，戴志君認為，國民旅遊近兩年一直在衰退，大環境的問題不可忽視。

回顧竹東動漫園區的誕生歷程，是由新竹縣府推動「一線九驛─台灣漫畫夢工場 」 計畫，以內灣支線的竹東、合興、內灣三個車站的動漫園區為主要節點，盼帶動週邊觀光人潮，獲交通部觀光局補助。2015年底竹東動漫園區開幕，時任新竹縣長邱鏡淳表示希望將園區打造成為「台灣秋葉原」，躍上國際舞台。

按照縣府原先規劃，竹東動漫園區以竹東車站為中心分成東西側園區，總經費1.35億，但後來做為動漫用途的只有目前的西側園區：東側園區因為工程招標不順而延宕完工，2015年西側園區只好先開幕，承攬業者九驛魔法文創2016年跟縣府點交東側園區時，認為建物修繕不完善而拒絕接手。經雙方協議，九驛魔法不承租東側園區，縣府將其轉型為「文創藝術村」，去年由另一個團隊接手經營，導致竹東動漫園區一直以來其實只處於「半邊」存在的狀態。

當初縣府斥資1.35億興建竹東動漫園區，如今西側因為業者經營不善撤出而成為蚊子館，東側成為與動漫幾乎無關的文創藝術村，打造「台灣秋葉原」的美夢言猶在耳，如今聽來卻格外諷刺。



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