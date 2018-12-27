男友被撞死…她目擊悲劇數小時後輕生　父母度過最難熬聖誕

▲情侶分別離世，讓雙方家屬受到重大打擊。（圖／翻攝自臉書／Cottesloe Rugby Union Football Club）

國際中心／綜合報導

澳洲29歲男子傑森（Jason Francis）22日晚間出門，被一名18歲的達美樂披薩司機撞上，送醫後不治身亡。他的女友愛莉絲（Alice Robinson）之後前往現場，看見另一半的狀況後相當悲痛，數小時後被發現已死亡。這對情侶的家人們難以承受這樣的悲劇，度過最難熬的聖誕節。

BBC報導，傑森與女友都來自英國，後來搬到澳洲郊區斯卡波羅（Scarborough）。男方與橄欖球俱樂部的朋友結束聚會後，便搭乘計程車回家，沒想到卻在家附近的街上被撞，送醫後經過搶救仍離世。

愛莉絲當時走出家門，看見救護車的燈光不斷閃爍，她在醫院得知對方去世後一度連絡不上，之後被發現死亡；她的母親則在臉書悲痛寫道，漂亮的女兒無法接受沒有另一半的生活，因此選擇結束生命。警方表示，愛莉絲的詳細死因還有待調查。

橄欖球俱樂部的主席山姆（Sam Diamond）說，這對情侶有著美麗的靈魂，女方曾在一家數位營銷公司工作，也是才華洋溢的藝術家；男方則是永遠樂於與他人相處，喜歡聊天、鍛鍊身材。雖然他們來到俱樂部的時間很短，卻讓很多人都印象深刻。

俱樂部人員也替這對情侶的家人發起募款，至今獲得3.3萬澳幣（約台幣70萬元），希望能協助後續的喪葬費用，並讓逝者安息，早日回到家鄉。

一名好友表示，傑森與愛莉絲最近才搬來澳洲，他們的家人都在海外。愛莉絲的親戚則在臉書寫道，「燭火都滅了，感覺是如此空虛。」

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