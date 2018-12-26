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照片曝光！雪梨新大樓「牆身裂滿地碎片」急疏散　開發商回應了

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國際中心／綜合報導

澳洲雪梨新落成的「澳寶大樓（Opal Tower）」24日突然傳出牆身裂開的「喀喀」巨響，在10樓明顯可見牆身裂開、碎片掉滿地，且大樓位移約1至2公釐，約300名住戶緊急撤離。開發公司Ecove今（26日）發聲明表示，大樓設計與施工是由建築公司Icon負責，對於建築物出現缺失感到相當震驚，「我們就跟住戶一樣，迫切希望建商能夠盡快解決問題。」

澳媒9 NEWS報導，澳寶大樓多名住戶周一發生家門卡住的問題，並發現大樓發出巨大聲響，隨後立即報警，當局一度疏散附近居民以及大樓住戶，共約3000人。經過初步調查，10樓牆面出現一道約1至2公釐寬的巨大裂縫，有51戶處於「不安全」狀態。

►►大樓內部影片

這51戶已在昨（25日）被護送返家收拾重要隨身物品，但目前仍無法返回家休息。新南威爾斯省消防救援部門周二提到，目前還不清楚這51戶什麼時候才能被改列「安全」，但這並不是一天或兩天之內就能做到的事，「現在就看工程師能以多快的速度來完成這項全面性的評估。」

面對大樓發生缺失，開發公司Ecove稱澳寶大樓是棟遠遠超越同業標準的高品質建物，「我們相信，這個問題可以得到解決，現在大部分的人都已經回家了。」

住戶戴夫（Dave）表示，他在8月初就已經入住澳寶大樓，「大樓管理部門在發生事情之後，一直透過電子郵件提供最新消息。儘管沒有我希望的那樣詳細，但考慮到現階段的狀況，我覺得他們做的很好，但開發商和建商讓我感到相當失望。」

▼ 澳寶大樓位在雪梨奧林匹克公園（Sydney Olympic Park），造價1.65億澳元（約35.8億台幣），共有392戶公寓。（圖／取自澳寶大樓opal tower官方網站）

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關鍵字：澳寶大樓,紐澳要聞

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