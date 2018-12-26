保發用心良苦增設企業加薪獎　鼓勵保險業年年+4%還要更高

▲左起為保險事業發展中心總經理金肖雲、董事長桂先農與副總經理章明純。（圖／記者李蕙璇攝）

記者李蕙璇／台北報導

國家級第8屆台灣保險卓越獎即將接受業者報名，共有16個獎項，將於明年8月頒獎典禮現場公布得獎者。這次還特別增設新獎項，表揚加薪與積極開發農業、綠色及資安相關保險的公司。

第8屆台灣保險卓越獎分為團體與個人終身成就卓越獎項，報名收件期為2019年1月2日起至4月15日下午5點止，8月28日於福華國際文教會館舉行頒獎典禮。

該獎由保險事業發展中心於2005年起主辦至今，董事長桂先農、總經理金肖雲與副總經理章明純今天舉行選拔活動說明會，邀請保險業者踴躍報名參加。

董事長桂先農強調該獎項經費來源完全為金管會保險局編列預算，以及周邊單位贊助，評審委員身分也一律排除擔任保險相關公司的獨立董事、有任何利益關係人士，維持國家級保險獎的公平性。

延續上一屆的獎項之外，這次還針對產險公司增設「新興風險保障商品推展卓越獎」，鼓勵保險公司對農業、綠色、資安相關保險的積極開發，還為了落實金管會透過表揚機制，鼓勵金融機構加薪的政策，也會表揚保險業加薪事宜。

副總經理章明純表示，團體獎部分將會就保戶服務、人才培訓、資訊應用、公益關懷、風險管理、商品創新、微型保險、保障型商品、住宅地震險、強制汽車責任險、資訊安全等逐項各頒發金質1名、銀質獎1~2名。

而在表揚「加薪獎」部分，據悉保險業加薪幅度一般為3~4%，報名業者可以將今年、去年董事會通過的加薪會議紀錄、財報公開資料中的薪資總額等資料，做為參選的說明資料，評審委員會審核之後於頒獎典禮中公開頒贈獎狀予以表揚。