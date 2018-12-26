66歲男挑戰苗栗釋迦山1620階好漢坡　第800階滑倒昏迷送醫亡

▲一名66歲男子爬苗栗釋迦山，不慎滑倒頭撞擊階梯，因傷勢過重，送醫後不治。（圖／記者黃孟珍翻攝）

記者黃孟珍／苗栗報導

一支來自桃園的健行隊伍一行43人，26日中午在攀登苗栗縣公館鄉釋迦山時，一名劉姓男隊員（66歲）隨隊行走，當他登到第800個階梯時，突然不慎滑倒頭部撞上階梯陷入昏迷，隊友見狀立即施作ＣＰＲ搶救，當下已去生命跡象，因傷勢過重，送醫急救後不治。

▲▼警消人員用擔架接駁下山，送醫後還是回天乏術 。（圖／記者黃孟珍翻攝）

同行的徐姓隊友說，大家原本規劃要到新北市平溪登山，但遇雨變更行程到公館鄉釋迦山。一行人陸陸續續登上階梯，希望趕在中午前，成功挑戰1620個階梯，並登頂欣賞山頂美景，然後再下山。

當他們走到約800階時，現劉姓隊友疑似滑倒，趴倒在階梯上一動也不動，他趕緊為劉男做ＣＰＲ搶救，其他隊友立刻打119求救。隊友陸續搶救約40分鐘，一直到消防局的救援隊伍抵達才換手。

劉姓山友雖然作了40分鐘的ＣＰＲ，但還是沒有恢復生命跡象；10多名消防人員輪流用擔架抬下山，將近下午1時送往苗栗大千醫院急救，在醫護人員繼續搶救後，還是宣告不治。警方已通知家屬前來，將報請檢察官相驗，以釐清真正的死因。