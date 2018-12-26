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就職第二天就跑法院　侯漢廷駁共諜案：台灣是我的家

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記者林裕豐／台北報導

新科台北市議員侯漢廷被北檢起訴，指他為對岸發展組織違反國安法案，台北地院26日開庭，侯漢廷說「台灣是我的家，中華民國是我的國家」，檢方起訴他是「先射箭，再畫靶」，否認犯罪。

▲▼侯漢廷北院出庭。（圖／記者季相儒攝）

▲新科台北市議員侯漢廷出庭否認犯罪，還說「台灣是我的家，中華民國是我的國」（圖／記者季相儒攝）

北院今天傳喚林明正、侯漢廷。林明正庭訊開始，就用純正的台語說「我是一個正港的台灣人，我的祖先在清朝時就來到台灣宜蘭，而新科台北市議員侯漢廷就職第二天就跑法院，他說政治理念認同兩岸應終極統一，不代表就是支持現在的共產黨政權。

侯漢廷表示，「台灣是我的家，中華民國是我的國，中國是我的文化與民族的認同。」檢方在不了解的情況下起訴，是先射箭再畫靶，將他所有兩岸相關交流活動，都草率、粗暴認定有危害國家安全與社會安定的意圖，還把他在台灣所有政治參與活動、與粉絲見面，都錯誤認定是在為共產黨發展組織，檢方帶有色眼鏡看世界，起訴事實都是不成立犯罪。

庭訊中，林明正的律師提到監察院對本案偵辦有糾正報告，沒想到意外引發公訴檢察官和2人辯護律師激烈爭辯。公訴檢察官認為不該「拿雞毛當令箭」亂指檢察官搜索的過程，希望要指摘檢察官就拿證據出來，檢察官的「雞毛」說法引發律師不滿，強烈抨擊檢察官，違反五權分立原則，檢辯雙方當庭爭執，充滿火藥味。

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關鍵字：法院,侯漢廷,台灣是我的家,林明正

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