遭黨內同志陷害？　游淑慧：坦白說我知道是誰！

記者徐政璿／台北報導

國民黨副主席、前台北市長郝龍斌26日遭週刊踢爆與他的前幕僚、甫當選台北市議員的游淑慧關係緊密，時常赴基隆住處，或是單獨約會吃大餐、喝高檔下午茶更會避免同時上下車。是否遭到黨內同志陷害？游淑慧受訪時停頓了2秒後回應，「坦白說我知道，但我不想做政治揣測，我也不想讓大家覺得說我是為了牽拖才講這個，但是我知道，我自己知道就好」。

游淑慧表示，郝龍斌就像他爸爸一樣存在，週刊的報導都是片面自己的解讀，郝龍斌把我他在SOGO人潮人往的地方，「他不是把我放在暗巷裡面耶，我下車去買東西，他在那邊讓我下車，那不是一個沒有人的地方，不是一個見不得人的地方，那是一個公開場合，中央黨部前面也是人來人往的地方，我沒有任何遮掩」。

郝龍斌得知後的反應？游淑慧說，「他的反應有點好笑，昨天媒體打給他，我跟他報告這件事，他的第一個反應是，拜託我都幾歲了，你是我女兒耶，這就是我們的反應」；她接著解釋，如果面對一男一女一定要影射男女關係的話，「我覺得很可憐」。

游淑慧解釋，基隆房舍目前郝龍斌是當做類倉庫的使用；存放著許多基隆立委選舉後和離開市府後的資料、物品；陪郝龍斌去基隆房舍整理物品的不只有她，而且兩次相隔7個月；而狗仔既然盯這麼勤，相信也不至於沒看到也有其他人陪郝副主席；但只挑她，只有一個原因就是因為她是女生。

是否遭到黨內同志陷害？游淑慧受訪時停頓了2秒後回應，「坦白說我知道，但我不想做政治揣測，我也不想讓大家覺得說我是為了牽拖才講這個，但是我知道，我自己知道就好」。

其他黨派還是黨內？游淑慧反問記者，「你說呢？通常呢？我不想再多做評論，我會放在心裡面」；是否在選舉期間有嫌隙？她則說，「你們都比我聰明，我不評論，要搞就來搞，今天這樣不就是正面迎戰嗎？8個月的跟拍如果拍得到什麼早就報了」，她昨天問週刊為何不選前報，週刊說沒拍到什麼，怕選前報會引起選情，所以才選在選後。

▲台北市議員游淑慧。（圖／記者陳家豪攝）