6歲寫程式、12歲月賺120萬！日籍天才「不想浪費錢」拒上史丹佛

▲市民能藉由出租手機閒置時的運算力，讓科研公司的雲端計算能力大幅提升。（圖／取自免費圖庫Pixabay）



大陸中心／綜合報導

20歲的在港日籍大學生岩崎健太6歲起自學電腦編程，8歲就已經嘗試首次創業，至今已成立了6間公司，是一名符其實的電腦天才；2017年他開設了區塊鍊新創公司Perlin，實施「共享電腦運算力」計畫透過向一般市民租用閒置手機及電腦，讓雲端平台的速度大幅提升，另一方面也以較便宜的價格向中小企業出租雲端計算服務，也會以租金回饋參與此計畫的市民，讓公司與市民達成雙贏局面；至此該公司已集資約3.8億港元（約15億台幣），預計2019年可以正式發行並開始運作。

綜合港媒報導，岩崎健太在日本岡山出生、4歲時移居香港；從小就沉迷於電玩遊戲，但因為每次都要跟姊弟共用電腦、遊玩時間有限，所以他從6歲就開始研究如何編寫外掛程式，幫助自己在遊戲中快速過關；由於在此過程中，岩崎已經具有了能在遊戲中賺取大量虛擬金幣與武器的能力，在8歲時就開始在網路上開店販賣遊戲中的虛擬物品，每月的收入高達數千美元，是他第一次的創業經驗。

岩崎健太12歲時又開發了一項網路自動廣告程式，賺取的金錢都用來支付自己在中學的學費；高中時在數學課的一項專題中研發了一項手機遊戲程式，帶來了168萬的下載次數，也再度為自己賺取了每月5000美元（約新台幣15萬元）的收入，高峰時期每月更可達40000美元（約新台幣120萬元），已足夠支付自己的學費。

至於升學方面，岩崎健太原本是不想念大學的，他覺得自己在編寫程式的時候，就像是在跟程式對話一樣自如；不過卻因覺得自己對此背後的理論沒有一點認識，故決定要去大學中進一步的學習編程理論。雖然美國史丹佛大學及加州理工學院等都曾有意錄取他，但最後他因為不想浪費錢跟適應新環境，還是決定留在香港，就讀香港科技大學的計算機及工程學系。

為了讓電腦編程能夠用以解決社會問題，岩崎健太2017年底成立了去中心化區塊鏈分散式計算公司Perlin。他也對公司的計畫解釋道，發展中的國家用戶只需要擁有一部智能手機，就可以出租閒置的運算能力，舊型號的手機預計還能每日最高賺得3美元；這些運算力都會以較市價低6到8成的價格，租給有大量需求的新創與科研公司；運算力的買賣則會通過加密虛擬貨幣PERL交易，能夠避免公司伺服器故障，市場陷入停擺的狀況；從2017年底到2018年7月間，已有超過200間公司融資、共有3.8億港元，預計2019年正式營運。