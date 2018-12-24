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林志玲獲香港愛心獎：會給出最好的自己　當場捐13萬美元獎金

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▲▼林志玲「凸肚現形」（圖／CFP）

▲台灣名模林志玲出席領獎。（圖／CFP）

大陸中心／綜合報導

香港23日舉辦一年一度的「愛心獎」，台灣名模林志玲名列7位得獎人中，她當場將13萬美元（約400萬新台幣）捐出做公益，並表示以後如果還要幫她貼標籤的話，請幫她貼上一個「微笑的標籤」。

本屆港澳台灣慈善基金會主辦、鳳凰衛視協辦及製作的「愛心獎」頒獎典禮上，出現一個熟悉的面孔─名模林志玲，她傳遞愛心的故事也因此受到矚目。

主辦機構介紹，林志玲為志玲姊姊慈善基金會創辦人，過去10年來默默耕耘公益事業，包括成立兒童早療中心、發起小學築巢計畫、倡導女性健康議題及愛無國界探訪非洲；協助千名腦麻兒、遲緩兒、聽損兒早療學習經費；捐助兒童醫院心臟治療儀器及支氣管鏡設備，加強兒童安全醫療；支持原住民兒童教育與舞蹈傳承計畫；至今已協助四川、雲南、內蒙古、寧夏、貴州偏遠山區共10所小學宿舍建設，並承諾未來10年築巢計畫，數萬人將可受益。

▲▼林志玲「凸肚現形」（圖／CFP）

▲志玲姊姊身穿一襲白色禮服與獎盃合照。（圖／CFP）

林志玲說，在這個似乎只用成就來決定高度的社會，這個獎項就是衡量內心的分量，也是對她信念的一種肯定，「我一定會給出最好的自己，一輩子在慈善的道路繼續走下去」，而外界一直以來的刻板印象，她也說，「未來你們如果還要再給志玲姊姊貼標籤，請貼上一個微笑的標籤。」

林志玲透露，大陸目前已有10間「志玲姊姊之家」，有幾千個孩子住在裡面，希望可以提供一個好的環境改變孩子的未來。2019年會將更多重心放在慈善事業上，透過自己的眼睛將許多烙印在心中的感人故事分享給大家，希望大家可以共享這些感人故事，給社會多一點正能量。

▲▼林志玲。（圖／志玲姊姊慈善基金會提供）

▲林志玲近年來在慈善路上投入許多心血。（圖／志玲姊姊慈善基金會提供）

本屆「愛心獎」甄選出七位得獎人，分別為來自中國大陸的牛根生、凌鋒、蔡海炳；台灣的江松樺、林志玲、簡文秀、陳榮基。每位獲頒13萬美元獎金，這是華人世界最高獎額的愛心慈善獎。

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關鍵字：林志玲,香港愛心獎,13萬美元獎金,志玲姊姊基金會,牛根生,凌鋒,蔡海炳,江松樺,簡文秀,陳榮基,粵港澳要聞

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