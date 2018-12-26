7歲女反覆發燒　600ml黃色膿液「淹沒左肺、壓歪氣管」　

▲女童左肺都是黃色膿液。（圖／翻攝自看看新聞）

大陸中心／綜合報導

黑龍江省的一名女童近來反覆發燒，服下常用藥後不但沒減緩症狀，反而越來越嚴重，就醫發現女童的左肺被膿水「淹沒」，氣管都被壓歪，好在手術後沒有大礙。據悉在過去20天內，還有14名兒童出現「膿胸」症狀，這名女童是該醫院做的第15例手術。

哈爾濱市的7歲女童月月一周前感冒，出現咳嗽、發燒等症狀，媽媽一開始只給她吃常用藥，是因為高燒不退，還愈來愈嚴重，才前往醫院求助。

▲▼醫生從女童肺部清出超過600毫升的膿液。（圖／翻攝自看看新聞）

醫生透過影像檢查看出，月月的左肺全部都是膿水、氣管已經向右側偏移，只能用微創手術清出膿液，據了解，抽出的黃色膿液超過600毫升，已經不只一個啤酒瓶的容量，相當驚人，如果病情再惡化，可能會引發中毒性腦病。哈爾濱市兒童醫院在20天內已經做了15例「肺炎患兒成膿胸」的手術，如果孩童不停發燒，應該盡早就醫才是正確方法。

看完報導，網友認為感冒藥吃一周沒效果，又反覆發燒，的確應該求助專業，也有人好奇是什麼原因引起，「就說是感冒，感冒還分好多種，到底是哪種？可以預防嗎」、「怎麼會20天15例？區域內有什麼問題嗎？」