打擊十大綠能假新聞！　再生能源聯盟：先有投資才能降電價

▲新竹風力發電。 （圖／CFP）

記者胡順惠／台北報導

政府大力推動再生能源，不過對於「躉購費率」（FiT）5.8元，一簽就要20年，外界有不同聲音。台灣再生能源推動聯盟26日在記者會說明，離岸風電5.8元扣除人力成本其實不高，而且還是分攤在20年，台灣的燃料成本是0，如果沒有前面的投資，後面的電價只會越來越漲。

「以核養綠」公投案過關，顯示台灣民眾對綠能信心不足，台灣再生能源推動聯盟認為，這是因為綠能新聞中有非常多假新聞，特別舉辦記者會說明，邀請到映發科技總經理李喆榮、聯合再生能源股份有限公司專案經理林家政、台灣瑞曼迪斯總經理戴英傑、立法委員陳曼麗共同參與。

▲先前傳出太陽能板有毒消息，立委陳曼麗澄清。（資料圖／記者李毓康攝）

「推廣再生能源是大家的目標，希望變成台灣的產業。」陳曼麗首先針對成本問題解釋，發展太陽能只要再1.3年就能回本，好好維護可以用25年。對於傳出太陽能板有毒消息，她說，台灣的太陽能板是銷到歐洲，歐洲的環保意識不會比台灣差，「為什麼台灣人要懷疑自己做出來的東西？」

陳曼麗進一步指，太陽能板沖洗非常容易，只要用水就可以沖洗，像是雨水、自來水都能沖洗，不要再誤傳太陽能板有毒，只會讓全世界嘲笑台灣只有這樣的水平。

對於離岸風電5.8元，一簽約就要20年，政府投資近兆元，許多人心中都充滿疑慮。再生能源推動聯盟理事長高茹萍解釋，躉購費率5.8元是在水溫資料在開發或在基礎建設，甚至在能源技術上面都非常陌生的情況之下，政府用招商方式，委由國外一流離岸風力的廠商，來投資台灣，其實還要負擔國產化、在地化的義務。

高茹萍還說，5.8元要補足台灣前陣子通過公投，希望每年減少1％的火力發電的目標，還要投資國產化跟產業鏈，不只是給開發商，更是給台灣在地的供應鏈，5.8元扣人力成本其實不高，而還是分攤在20年。

▲台灣再生能源推動聯盟召開記者會，希望解除民眾對再生能源的誤解。 （圖／記者許展溢攝）

不過，歐洲的離岸風力才2.2元，台灣卻足足高出2倍多。高茹萍拿出數據指，歐洲國家如德國、英國、丹麥，前期一度也是5.6元，虛線顯示現在已經成熟，現在可以用自由市場，當產業成熟後就不需要扶植補助，但台灣的離岸風力都還沒開始發電，就要開始下降躉購費率。

高茹萍認為，歐洲國家的費率能降到2.2元是前面的投資，如果沒有前面的投資，後面的電價只會越來越漲，台灣的燃料成本是0，離岸風潮的條件也非常優秀。

針對先前傳出光電埤塘因施工將埤塘排水是浪費水源，林家政回應，光電埤塘施工時間每年固定在年底，是農民灌溉告一個段落，這時間本來就不用用到水，這時期做施工，埤塘也不會去太多水，當然有排水，但不是特別為了工程排水，是配合水利會。

林家政表示，光電埤塘施工不會造成任何汙染，所有施工計畫都要經過嚴格審查與監督，做完是要給農民灌溉用的，讓農民施作時間不會受到影響，對農民、環保都不會有影響，只有對的時間做好對的事情。

▲桃園光電埤塘。（圖／桃園市政府提供）