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教育部已行文到台大！同意葉俊榮辭　行政院：管中閔案不會改變

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圖文／鏡週刊

台大校長遴選案，教育部長葉俊榮昨天宣布同意管中閔接任台大校長，行政院祕書長卓榮泰今（25日）下午召開記者會表示，行政院長賴清德下午與葉俊榮見面後，葉當面提出辭呈，院長「即刻在辭呈上寫下『勉予同意』」。

至於管中閔案後續是否翻盤？卓榮泰表示，葉俊榮與院長交談過程中，葉也有提到台大校長案的後續公文處理，因教育部已經行文到台大，「往後看不到有任何理由或狀況去改變這個狀況」。言下之意即管中閔接任台大校長案不會生變。

不過，對於葉俊榮在此案決策上是否抗命？卓榮泰強調，「內容（指管案決策）你可以做決定，但時機要告訴行政院」，以免行政院無法掌握、了解。他並說，當賴清德要求葉針對此案審慎思考時，葉也應該把審慎思考的結果再回報。卓榮泰也表示，這次決策的程序應該要更嚴謹，基於同樣的考慮，未來政院內部管理跟分工也應該要有必要的尊重。

卓榮泰今天下午5點開記者會表示，葉俊榮今天下午1點入行政院與賴清德交談，一開始就拿出辭呈，並對這次的決定造成輿論上各種不同意見的討論，也讓行政團隊造成困擾，表達歉意，但葉也重申，基於教育部權責、台大學生權益、維持大學自主的權責，才做此決定，辭呈並稱，自己是為了處理台大校長遴選案而擔起政治責任。隨後，賴清德並「即刻在辭呈上寫下『勉予同意』」。


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