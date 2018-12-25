平安夜祖孫機車油耗盡　暖警扮聖誕老公公提油救援

▲戴姓祖孫2人騎乘機車油耗盡幸獲員警救援。（圖／龜山警分局提供）

記者楊熾興／桃園報導

桃園市56歲戴姓婦人騎乘機車帶著7歲孫子，24日晚由新北市往桃園市龜山區行經青山路山區時上坡路段機車沒油故障，祖孫站在無燈光的山區道路旁，路過駕駛不敢停下詢問，龜山警分局大埔派出所警員獲報到場察看，協助到加油站購買汽油加入機車後，果然可以發動得以在平安夜返家，祖孫2人非常感謝員警伸出援手。

警方表示，24日18時許龜山分局大埔派出所員警何省國、警員洪承揚執行巡邏勤務，獲報龜山區青山路山區上坡路段有機車擋道影響交通非常危險，警方到場發現戴姓老婦女帶著幼孫站立道路旁，眼珠泛淚不停四處張望尋求他人協助。

▲暖警扮聖誕老公公提油救援。（圖／龜山警分局提供）

經瞭解原來戴婦騎車載著孫子由新北市新莊區準備回到龜山區A7合宜住宅，突然機車熄火卡在路中，因為不會排除故障，加上因為山區手機沒以訊號，攔車沒有人理會，不知道要求助誰，員警嘗試發動機車聽聲音及檢視機車，才發現機車油料耗盡所造成的，洪員主動至鄰近加油站購買汽油並幫忙添加，果然機車得以重新啟動，戴婦表示，聖誕節平安夜受到員警伸手援助，感到窩心與感謝，孫子還說警察叔叔就像是聖誕老公公的化身，來幫助它們度過難關。