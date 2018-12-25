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柯文哲25日連任就職　小內閣「白綠藍」互動引聯想

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▲柯文哲、蔡英文。（圖／記者林敬旻攝）

▲柯文哲、蔡英文。（圖／記者林敬旻攝）

記者蔣婕妤／台北報導

台北市長柯文哲即將於25日舉辦連任就職典禮，外界關注的柯市府小內閣名單24日正式曝光，除了副市長三缺一，「白綠藍」互動關係也引發外界聯想。國民黨籍的新北市長侯友宜日前先一步公布小內閣人選，在柯任內負責洽商雙城論壇的參事饒慶鈺將出任侯市府的秘書處長，外界解讀是交好藍營；北市府新任都發局長黃景茂、地政務局長張治祥則都是借將台中林佳龍人馬，引發白綠再合作聯想。

柯市府終於公布小內閣名單，原任北市府三位副市長陳景峻、林欽榮確定離開，一直不願表態的鄧家基則確定留任，再加上原任職於北市府工務局局長的彭振聲升任副市長，目前呈現「三缺一」局面。北市府秘書長張哲揚、民政局長藍世聰、勞動局長賴香伶和交通局長陳學台等人則是會續留北市府。

現任觀傳局長陳思宇因以柯家軍身分參選立委而空出職缺，如今證實由發言人劉奕霆接任，發言人職務也將以兼任方式擔任；現任都發局長林洲民嘆被市府逼退，職務則將確定由曾任台中市政府秘書長的黃景茂接任；爭取連任失敗的民國黨北市議員徐世勲則出任客委會主委。

柯文哲小內閣人選也讓外界關注「白綠藍」關係。侯友宜日前公布小內閣名單，當中亮點之一是在柯文哲任內負責洽商4次雙城論壇的參事饒慶鈺，將出任侯市府的秘書處長，柯P出借手下大將，也讓外界解讀是要與藍營交好。柯文哲受訪時表示，與藍營交好沒有關係，但他透露，當時饒慶鈺確定要去新北，自己特別交代她「欸欸，安排一下、安排一下，我們也是要跟侯友宜見面。」

此外，柯市府新任都市發展局長由黃景茂曾任台中市政府秘書長，新任地政局長張治祥則是曾擔任台中市政府地政局長，同樣都是民進黨籍林佳龍人馬，也讓外界好奇柯文哲跟民進黨關係是否埋下合作伏筆。

柯文哲出借愛將給侯友宜，柯辦發言人林筱淇也將出任台中市長盧秀燕的觀光局長，被解讀成與藍營交好，同時又從綠營林佳龍人馬借將，讓外界好奇柯文哲是否跟藍綠都有合作機會，甚至被議員調侃是「藍綠通吃、布局2020」，柯文哲則是維持一貫回應，23日受訪時僅強調，「用人不分藍綠」，盼外界不要再把目光放在白綠藍關係。

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