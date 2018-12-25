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快叫你小孩去睡覺！　睡不到9小時「近視風險」增9倍

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▲▼兒童近視人數逐年增多，許多小孩在開學前集體去配眼鏡。（圖／CFP）

▲台灣學童的近視問題越來越嚴重。（圖／CFP）

生活中心／綜合報導

孩子睡眠不足會增加近視風險！生活在3C世代，台灣學童的近視問題日益嚴重，睡眠不足及過度用眼為最主要的因素。根據國民健康署106年執行之「兒童青少年視力監測調查」顯示，睡眠時間不足9小時，比睡眠時間達9小時者，近視風險增加9倍

調查發現，睡眠時間不足9小時有近視的學童佔76.5%，超過9小時則只有23.5%的近視率，對於成長階段的孩子來說，其實睡眠的充足與否和近視率有很大的關係。充足的睡眠是兒童近視防治的重要方法之一，可促進神經系統和腦部發育、安定情緒及放鬆全身肌肉，包含眼球肌肉的休息與組織修復。

▼睡眠不足是孩子近視的重要因素之一。（圖／PAKUTASO）

小孩,近視

美國國家睡眠基金會推薦，學齡前兒童（3~5歲）的睡眠時間為10~13小時、國小學童（6~13歲）為9~11小時、青少年（14~17歲）則為8~10小時，但「兒童青少年視力監測調查」結果顯示，台灣幼童及國小學童睡不夠8小時佔15%，國中生及高中生則高達89.5%，其中有22.7%甚至為6小時以下。

研究也指出，沒有近視的孩子中，有半數家長會要求孩子於正確時間上床睡覺，而有近視的孩子則只有34.5%的家長會如此要求，推論家長的督促將有助於孩子的視力保健

▼不想讓你的孩子變成四眼田雞，就要他睡好睡滿！（圖／達志／示意圖）

眼睛,眼鏡。（圖／達志／示意圖）

國民健康署署長王英偉表示，家長應該要在幼兒園、國小階段就為孩子建立不容易近視的生活環境，除了充足的睡眠、均衡的營養外，也要注意用眼環境、適度限制孩子近距離用眼時間，讓孩子從小培養用眼及護眼的好習慣。

如果不希望孩子近視，國民健康署建議以下3點：

1.每年定期檢查視力1、2次
2.未滿2歲避免看螢幕，2歲以上每日不要超過1小時
3.每日戶外活動2、3小時，用眼30分鐘休息10分鐘，早睡早起充分休息

★圖片為版權照片，由達志影像供《ETtoday新聞雲》專用，任何網站、報刊、電視台未經達志影像許可，不得部分或全部轉載！

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關鍵字：小孩,睡眠不足,近視

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