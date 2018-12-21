桃園檢方選後追查幽靈人口　復興區民代表4件里長有3件

▲桃園地檢署於選後追查幽靈人口案指出，涉案者縱於此次選舉當選，該署亦將依偵辦證據，是否依選罷法規定，向法院提起當選無效之訴。（圖／記者楊淑媛攝）



記者楊淑媛／桃園報導

九合一大選期間，桃園地檢署偵辦「幽靈人口」影響選情案，選後，在桃園市復興區，查獲4件復興區民代表、2件里長候選人幽靈人口案；另在中壢區查獲1件里長候選人幽靈人口案。檢方指稱，涉案者縱於此次選舉當選，該署亦將依偵辦證據，審酌是否依選罷法規定，向法院提起當選無效之訴。

桃園地檢署今天指出，該署接獲桃園市復興區、中壢區有民眾虛偽遷入候選人或其親友戶籍，未實際居住該處，為幽靈人口的情資，遂執行幽靈人口案件查緝。桃園市復興區由檢察官何嘉仁、楊朝森、范玟茵、洪榮甫分別於12月6日、17日、20日指揮相關單位偵辦，執行搜索後傳喚復興區民代表及里長候選人、選民等共68人到案。

經訊問後，發現部分選民虛偽將戶籍遷入候選人或其親友的戶籍地等處，而未實際居住該處，其中有部分選民已投票，涉犯刑法146條第2項妨害投票罪嫌，訊畢後復興區區民代表簡姓、楊姓候選人、周姓里長候選人、李姓選民均以5萬元具保，復興區區民代表哈姓、楊姓候選人、陳姓里長及其餘選民均請回。

而中壢區部分則由檢察官呂象吾於12月19日指揮相關單位偵辦該區民石頭里劉姓當選人涉嫌幽靈人口案件，經執行搜索並拘提劉姓里長當選人、選民等共21人到案。經檢察官訊問後，發現部分選民虛偽將戶籍遷入該候選人或其親友的戶籍地等處，而未實際居住該處，其中有部分選民已投票，涉犯刑法146條第2項妨害投票罪嫌，訊畢後劉姓里長當選人以10萬元具保，其餘均請回。

檢方說，涉及幽靈人口遷入案，而於此次選舉當選者，該署將依偵辦證據，審酌是否依選罷法規定，自公告當選人名單之日起30日內，向法院提起當選無效之訴。