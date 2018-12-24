影／青蛙跳又健行「不喝水排黑尿」　國中女橫紋肌溶解症上身

記者唐詠絮／彰化報導

彰化市14歲女國中生小虹（化名），日前因為雙腳痠痛，合併深色尿液，第一時間檢驗便發現血中的肌酸磷激酵素值(CPK)顯著上升，正常值為數十至數百U/L，患者卻高達數萬，診斷為橫紋肌溶解症，轉診至彰化基督教兒童醫院接受後續治療，避免了急性腎衰竭的發生，出院時亦恢復正常腎功能。

▲國中女生青蛙跳又健行，沒喝水排黑尿，橫紋肌溶解症上身。（圖／記者唐詠絮翻攝）

小虹在學校教室內和同學玩青蛙跳且跳了十幾圈，隔天又去爬山健行，回家後就肌肉痠痛，痛到連蹲都沒辦法蹲。也因為不敢喝水，整天都沒有什麼尿，小便顏色都變成黑色了。

▲國中女生青蛙跳又健行後，走路有困難到醫院看診。（圖／記者唐詠絮翻攝）

醫師劉姿吟說，小虹不僅小便是黑色且量很少，上下病床還有走路都很困難，詢問之下得知小虹雙腿肌肉非常痠痛，也因為難以蹲坐馬桶，更不敢喝水補充水分。當下驗尿出現潛血反應3價(3+)，卻沒有感染的跡象，同時也透過其他檢查排除尿路結石的可能性，便懷疑是否為「橫紋肌溶解症」，於是立即抽血檢驗，便給予藥物治療並交代補充大量水分，立即轉診至彰基。

▲醫師說，若同時發現尿液顏色深如紅茶或者可樂，甚至小便量顯著減少，便須儘速就醫檢查。（圖／記者唐詠絮翻攝）

彰基兒童醫院兒童急診科主治醫師陳亮任提醒，橫紋肌溶解症為肌肉組織受到傷害後，肌肉細胞壞死並短時間內大量釋放肌球蛋白於血液中，若無法及時排出而損害腎臟功能，可能導致急性腎臟衰竭而需要接受洗腎治療。橫紋肌溶解症常以肌肉痠痛為表現，痠痛的程度因人而異。若同時發現尿液顏色深如紅茶或者可樂，甚至小便量顯著減少，便須提高警覺，儘速就醫檢查。