年內回訪流局？外媒曝：金正恩有望「2018最後48小時」踩線登南韓

▲ 文在寅夫婦9月登上白頭山，與金正恩夫婦合照。（圖／路透社）

國際中心／綜合報導

南韓總統文在寅9月成為11年來首位到訪平壤的南韓時任元首，北韓領導人金正恩當時表示，「不久的將來」將回訪；文在寅也補充，若沒有意外，就會是在年內，卻一直延宕至今，使外界多推測，這個約定恐怕得等到2019年才能實現。南韓卻有媒體報導，金正恩極有可能在本月30及31日到訪，引起各界關注。

《時事日報（시사저널）》今（24）日稍早獨家引述青瓦台知情人士說法報導，金正恩很有可能接受文在寅邀請，於12月30日及31日間正式訪問南韓，停留2天1夜。分析指出，過去南韓前總統金大中及盧武鉉都曾與北韓時任領導人在平壤舉行會談，卻不曾有北韓領導人踏上南韓土地；金正恩4月於板門店南韓一側的和平之家出席第一次會談，已經是兩韓關係的重大進展，若回訪一事成真，將成為新的里程碑。

首爾當局在2000年及2007年的南北韓峰會中，皆曾提出「未來定期舉行元首會談」的邀請，但都被平壤當局拒絕。因此，有望在南韓舉辦的峰會意義重大，且在北韓及美國的無核化協商陷入膠著之際，文在寅是否能透過峰會重啟兩國間的對話，也格外受到矚目。

此外，《時事日報》指出，北韓遵守回訪承諾的外交政策證明其為政治上的「正常國家」，同樣具有重大意義；且北韓領導人過去皆會在新年第一天發表新年致詞，若金正恩真的在2018年的最後2天到訪南韓，回到平壤後便很可能在隔天的新年致詞中發表會談結果。

根據該報引述對北韓消息人士說法，南韓政府持續透過各種管道邀請金正恩回訪，文在寅月初則表示，「金正恩委員長依然可能在年內到訪」、「究竟會不會在年內回訪，都取決於金正恩委員長的決心。」