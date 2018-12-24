小心被錄音截圖操作保單停售效應　祭出重罰業務員停止招攬

▲許多LINE群組盛傳喇叭緊急圖示，聲稱某某人壽將就失能扶助險（原稱為殘扶險）停售舊保單及新商品取消保證給付項目。（圖／記者李蕙璇翻攝）

記者李蕙璇／台北報導

對於有保險業務員透過保單停售效應，力推失能險，壽險資深主管提醒小心被錄音、截圖，避免書面宣傳受到保險局給予停止招攬重罰。

這幾周民眾、保險多個業務通路的LINE群組陸續收到「某某失能險（殘扶險）商品公告快訊」，表示要停售原有的保單商品，於明年元旦起改推新商品，甚至還有業務員說保險局最新公告失能險5個原則。

據此記者詢問保險局承辦員及多家業者，皆指出主管機關在今年9月僅是考量尊重身心障礙者的心情角度，要求各保險公司將過去使用的「殘廢」二次，全面更改用語為「失能」，而原有的殘扶險也就改稱為「失能扶助險」，但原有的失能程度與保險金給付表1~11級的定義並未有所改變，也無最新公告5原則，請民眾勿信謠傳。

至於商品調整屬於市場自由經濟，主管機關說保險公司停賣保單、推出新保單等，只要符合保單示範條款及申請新保單的規定流程，主管機關不會禁止業者不能停賣舊保單商品。

不過，藉由操作停售效應推銷保單進件手法，採取類似恐嚇行銷的推銷保單的方式，壽險資深主管私下說「小心別被錄音、被截圖」，提醒業務通路勿踩到保險局地雷。

業者透露，保險局10年前就函文各保險公司，就統一懲處標準所為的業務員懲處彙整分析資料中提醒，不應以營造保費調漲或停售的行為銷售商品，以維持保險秩序與形象。

據悉，一旦業務員違反以上銷售禁用停售推銷保單規定，像是打電行銷被錄音而遭檢舉或是查到的話，保險局即會對公司祭出罰款，而業務員也會面臨予以停止招攬保單的處罰，所以業務員圈多是口耳相傳，以圖說故事單純說明避開禁忌。

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