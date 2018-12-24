李孟諺代理市長最後1天　環團提新事證告發涉嫌圖利歐欣

▲針對台南市代理市長李孟諺發放龍崎歐欣公司水土保持計畫許可，台南市環保團體到台南地檢署告發李孟諺涉嫌圖利歐欣公司。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導



針對台南市代理市長李孟諺發放龍崎歐欣公司水土保持計畫許可，提出理由竟是2017年監察院調查報告或黑箱農委會訴願判決，無視最近監察院已重新調查歐欣公司涉嫌不法，台南市環保團體24日在李孟諺代理市長最後1天任期，提出新事證，到台南地檢署告發李孟諺涉嫌圖利歐欣公司。

▲台南市環境保護聯盟理事長黃安（左）調質疑是行政院高層在指導李孟諺代市長。

台南市環境保護聯盟理事長黃安調表示，根據農委會2018年12月4日訴願判決書，針對歐欣公司提起水保計畫第１期水土保持施工許可證項目，要求台南市政府水利單位依水土保持法相關規定，於2個月內另為適法之處分。

黃安調說，事實上依農委會訴願決定書，台南市政府亦可先依照「水土保持計畫審核監督辦法「第11條第１項第２款：「環境影響說明書或環境影響評估報告書及審查結論，涉及水土保持部分，未有適當處理者。」，先調查歐欣公司公司水土保持計畫是否涉嫌造假，而非發施工許可，難道是行政院高層在指導李孟諺代市長。

台灣水資源保育聯盟前理事長李建畿表示，台南環盟已向台南地檢署及監察院陳情有關歐欣公司之水保計畫是否涉嫌造假，目前兩造單位亦正調查中，無法相信李孟諺代理市長在其任期最後幾天，竟會發放歐欣公司水保計畫施工許可，令人憤怒。假如歐欣公司水保計畫涉嫌偽造屬實，台南市政府就可依照行政程序法117條撤銷歐欣公司水土保持計畫，今李孟諺代市長草率發放歐欣水保施工許可，只能以涉嫌圖利歐欣公司解釋，故環團決議控告李孟諺涉嫌圖利。

▲泥岩大量崩落穩定性大不如前。

台灣水資源保育聯盟學術召集人陳椒華表示，歐欣公司水保計畫的邊坡穩定分析資料有錯，邊坡穩定分析剖面的相對高程有錯，地表坡度有錯，地下水位資料與報告不符，摩擦係數有錯，學理依據乃參考「內政部建築研究所研究計畫成果報告計畫編號MOIS 892012題目: 地質構造對坡地社區開發之影響評估與探討」。無論是否確定歐欣公司水保計畫偽造，有錯的水保計畫邊坡穩定分析，台南市政府就不應發放施工許可，否則就是涉嫌圖利歐欣公司。

台南市社區大學環境行動小組召集人黃煥彰說，2017年12月28日，台南市水利局核准南區（龍崎廠）事業廢棄物綜合處理中心核發施工許可0.6公頃，2018年1月12日台南市議員蔡旺詮、曾順良、盧崑福、莊玉珠議員召開記者會「不要假借任何名目，偷渡掩埋場工程！」當時蔡旺詮指出，歐欣公司以防災名義施作沉砂池，結果沉砂池比溪口還要高，如何沉砂？

台南市政府水利局主任秘書蔡國銓回應，滯洪池工程是市府依水保法，要求歐欣公司進行水保維護工作，主要是防止土砂沖刷流入牛埔溪，造成下游河道淤積，與開發案進度無關。

環團將台南市水利局核准歐欣的滯洪池工程位置與環差報告中污水處理場的滯洪沉沙池位置做比對，二者位置是一致的，不是如水利局所講與開發無關，根據水土保持技術規範第95條的精神，這裡無保全對象亦無崩塌跡象，為何常民知識都可判斷這裡不需砍除植被，不需改變河道，以水利局的專業能力更應選擇免設置滯洪設置。此疑雲至今尚未釐清，為何會這次反而直接核准41.2公頃？