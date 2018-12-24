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馬來西亞年度漢字「變」！　反映大選變天、首次政黨輪替

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國際中心／綜合報導

2018年進入尾聲，馬來西亞評選出的年度漢字是「變」，反映出政局變天等一系列事件，相當具有代表性。大馬今年5月9日舉行第14屆全國大選，反對派「希望聯盟」的馬哈迪（Mahathir Mohamad）成為新任首相，結束了「國民陣線」自1957年大馬獨立以來，長達60多年的統治，也寫下該國首次政黨輪替的紀錄。

▼ 馬來西亞首相馬哈迪。（圖／路透社）

▲▼馬來西亞,總理,馬哈迪。（圖／路透）

「變」字是由馬來西亞中華大會堂總會、馬來西亞華文報刊編輯人協會等組織共同舉辦，自2011年起，每年向全國徵集的一個代表性的漢字，各界人士都能提議，再經由網路投票選出。馬來西亞年度漢字票選排名第2和第3名，則分別為「新」和「望」，英國廣播公司（BBC）指出，這顯示了政局變天對大馬民眾的影響。

馬來西亞2017年的代表字是「路」，可以形容人生目標、人民的期望，或是國家發展。大馬過去的年度代表自也很有意思，分別為2011年的「轉」、2012年的「改」、2013年的「漲」字、2014年的「航」、2015年的「苦」，以及2016年的「貪」字。

▼ 馬哈迪勝選，結束了「國民陣線」長達60多年的統治，也寫下大馬首次政黨輪替的紀錄。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼ 馬來西亞前首相馬哈迪（Mahathir Mohamad）。（圖／達志影像／美聯社）

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關鍵字：馬來西亞,大馬,年度漢字,東南亞華聞,東南亞要聞

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