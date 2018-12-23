廟會活動抬轎糾紛　2人全武行受傷社維法裁罰

▲台南市中西區公園路傍晚發生一起廟會活動傷害案，2男子疑因抬轎發生衝突而推受傷，市警二分局警方迅速到場控制，將傷者戒護送醫。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市中西區12月23日傍晚發生一起廟會活動傷害案，2名廟方委外扛轎人員，因彼此發生爭執，進而發生衝突推擠，造成2人受傷，台南市警二分局據報出動快打警力，民權所等警力迅速到場控制場面，將頭部受傷的梁姓、鄭姓2名當事人戒護送醫，因雙方暫不提告訴，警方依社維法移送裁罰。

警方指出23日傍晚約5時許據報，位於台南市中西區公園路南區氣象中心前發生毆鬥案，警方迅速指揮線上快打警力到場，迅速控制場面，並將頭部受傷的59歲鄭姓男子及50歲梁姓男子戒護送醫。

據警方調查，23日下午5時許在台南市中西區公園路氣象局，前發生蜈蚣陣梁姓老闆（50歲）與鄭姓員工（59歲）因人員調度問題發生口角，梁姓老闆氣急之下動手打鄭姓員工，鄭姓員工之兒子（27歲）看見其父親被打即出手制止，造成雙方頭部受傷。

鄭姓員工之子並趁梁姓老闆與其父親爭執時，持隨行之塑膠椅丟向老闆所駕駛之貨車，致該車擋風玻璃受損。警方接獲報案迅速趕至現場，立即有效控制場面，並將現場相關人等均帶回派出所偵辦。

經訊梁姓老闆與鄭姓員工等均表示不提出告訴，惟警方仍依違反社會秩序維護法將相關人等移請裁罰。