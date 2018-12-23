　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
地方 地方焦點

廟會活動抬轎糾紛　2人全武行受傷社維法裁罰

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲台南市中西區公園路傍晚發生一起廟會活動傷害案，2男子疑因抬轎發生衝突而推受傷，市警二分局警方迅速到場控制，將傷者戒護送醫。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市中西區公園路傍晚發生一起廟會活動傷害案，2男子疑因抬轎發生衝突而推受傷，市警二分局警方迅速到場控制，將傷者戒護送醫。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市中西區12月23日傍晚發生一起廟會活動傷害案，2名廟方委外扛轎人員，因彼此發生爭執，進而發生衝突推擠，造成2人受傷，台南市警二分局據報出動快打警力，民權所等警力迅速到場控制場面，將頭部受傷的梁姓、鄭姓2名當事人戒護送醫，因雙方暫不提告訴，警方依社維法移送裁罰。

▲台南市中西區公園路傍晚發生一起廟會活動傷害案，2男子疑因抬轎發生衝突而推受傷，市警二分局警方迅速到場控制，將傷者戒護送醫。（圖／記者林悅翻攝，下同）

警方指出23日傍晚約5時許據報，位於台南市中西區公園路南區氣象中心前發生毆鬥案，警方迅速指揮線上快打警力到場，迅速控制場面，並將頭部受傷的59歲鄭姓男子及50歲梁姓男子戒護送醫。

據警方調查，23日下午5時許在台南市中西區公園路氣象局，前發生蜈蚣陣梁姓老闆（50歲）與鄭姓員工（59歲）因人員調度問題發生口角，梁姓老闆氣急之下動手打鄭姓員工，鄭姓員工之兒子（27歲）看見其父親被打即出手制止，造成雙方頭部受傷。

鄭姓員工之子並趁梁姓老闆與其父親爭執時，持隨行之塑膠椅丟向老闆所駕駛之貨車，致該車擋風玻璃受損。警方接獲報案迅速趕至現場，立即有效控制場面，並將現場相關人等均帶回派出所偵辦。

經訊梁姓老闆與鄭姓員工等均表示不提出告訴，惟警方仍依違反社會秩序維護法將相關人等移請裁罰。

ET快訊
AV女優自認「真愛」幫生子　慘遭富二代男友砸鈍器虐死
媳婦深夜睡不著「玩火殺時間」...燒死隔壁房公公成焦屍
統聯宣布2019年漲價5至20元　國光跟進
不斷更新／海嘯襲印尼　222死843人傷

關鍵字：廟會,抬轎,全武行,社維法,裁罰

點這裡，留個言吧! FB G+ Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

影／「大學姐」沒失業！　林筱淇：出任台中觀旅局長未告知柯P

挖出200年城牆！建商通報「估減損5000萬」　文史團體誇：佛心來的

快訊／北市中山區女子公寓輕生！貴賓狗相伴倒臥1F浴室　遺體驚見啃咬痕跡

同居10年雙修1000次↑　大學女師告「活佛」性侵侵占600萬

醉女喝茫大尾了！自曝「通緝犯啦怎樣」　警淡定：上銬帶走

台中運將撞人行道路樹後下車查看　突癱軟倒地命危！

廟會活動抬轎糾紛　2人全武行受傷社維法裁罰

卑南團隊創意宣誓Ready　冒雨闖關完成8.1公里路跑

台東國際地標風雨後重生　 編織藝術向陽樹正式啟用

屏東下雪了！　粉紅聖誕派對浪漫破表

蕭敬騰「8層豪宅」養10隻毛小孩　「不出門溜狗」原因有洋蔥！

愛女結婚...媽媽奮力潑水祈福 無辜攝影師在旁竟全身濕XD

讓家人摸驗孕棒公布懷孕喜訊　爸爸傻愣：我以為是溫度計...

台南三寶騎士淡定外道直切　March藤原拓海上身驚險閃飄

吳尊打球受傷　72歲爸一個眼神逼哭網友

唱一半..歌迷飛撲上來　劉德華抱住對方親自送下舞台

蔡依林新歌找阿信改詞！　自爆訊息被對方已讀不回

張靚穎海豚音飆唱《值得》　林俊傑抓頭驚訝大叫

光吃自助吧就飽！KINTAN BUFFET插旗大直ATT　還有火鍋吃到飽可選

覺得我變胖了你說呢？「呢。」　冷笑話憋笑還沒講就狂笑XD

廟會活動抬轎糾紛　2人全武行受傷社維法裁罰

卑南團隊創意宣誓Ready　冒雨闖關完成8.1公里路跑

台東國際地標風雨後重生　 編織藝術向陽樹正式啟用

屏東下雪了！　粉紅聖誕派對浪漫破表

花蓮壽豐樂齡學習中心　獲頒樂齡教育奉獻獎

台南新化透天厝傳火警　消防人員救2人無傷亡

捷絲旅跨國聖誕公益活動　台、泰偏鄉學童湯圍歡頌愛

出席生態攝影展　黃偉哲：加強生態保育工作推動

台灣小姐選美、防空演習　台史博《全台灣》紀錄片首映

基隆小巷「二字排開違停機車」　中間留超窄道...網諷：直線7秒必學之路

視鄰居2歲女兒為孫女！暖心爺爺生前備14份聖誕禮物　伴她成長

影／9台人受困印尼海嘯外交部已協助就醫　官方統計222人死亡

廟會活動抬轎糾紛　2人全武行受傷社維法裁罰

卑南團隊創意宣誓Ready　冒雨闖關完成8.1公里路跑

限制總統年齡與任期！古巴修憲案通過　開啟同性婚姻大門

SBL／桑尼連3戰轟破30分　裕隆單周狂取3連勝

豬的愛滋病毒！大陸「非洲豬瘟」爆不停達百例　傳到台灣恐讓經濟損失上千億

女星妞妞遭養父性侵9年！　媽反罵「一定是妳勾引他」

台東國際地標風雨後重生　 編織藝術向陽樹正式啟用

喵皇邱臉趴上剛洗好的車…他PO哀怨照　網幸災：沒養貓的話現在有了

辦28人性愛趴直擊女友戰6男　男友：給她難忘的20歲生日

地方熱門新聞

意外挖出200年遺址　建商善保..

桃園小內閣微整　12區長大異動

零下30度低溫勇士　直播做公益

許淑華被指涉貪　擬向壹週刊抗議

桃園無黨籍8議員　支持藍營正副..

小巷違停留窄道　網諷：考照必學..

新北民歌演唱會　朱立倫獻唱廟會

3歲女童遭甩飛嚇坐1hr：老師..

保育類穿山甲　人類是最大的天敵

金山三和國小培養學童國際觀

探索山城魅力　曾姿雯功不可沒

夜宿新歡家　許淑華私事放心底

有史以來第一次　屏東下雪了！

牧蜂農莊獲特等獎　好蜜保證純

更多熱門

相關新聞

雷皓明／誰摔死了李新？

《誰摔死了李新》影片到底是不是假訊息？行政單位有意修法遏止假新聞，法律能夠解決問題，但通常不是最有效，培育有識讀能力的民眾才是最有效的方式。

蔡正皓／假訊息，政府怎麼管？

廟會遶境陣頭互挑釁　2官將首遭砍

廟會繞境她抓狂　丟安全帽反彈砸傷員警

池上醉婦撕毀選票　酒測值1.0送裁罰

讀者迴響

發燒話題

非洲豬瘟 MAMA 張柏芝 劉詩詩吳奇隆 王令麟 鈕承澤 防彈少年團BTS 貴婦奈奈 林俊傑演唱會 小鬼 嚴凱泰逝世 王令麟 楊謹華 網紅空姐 孫安佐 誰摔死了李新 水行俠 王老吉 王令麟 白安 吳寶春 黃曉明逃稅 安迪 袁惟仁昏迷 丁守中 王令麟 木村拓哉 戴資穎 王世堅 鐘鉉 江丙坤 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 董梓甯 館長 王令麟 傅崐萁 高嘉瑜 周迅 韓國瑜 王令麟 驚奇隊長 開票結果 賴清德 鄧福如 王令麟 炎亞綸 小A辣 金馬獎 鄭人碩 姚文智 金庸病逝 王令麟 王心凌 小野 郭泓志引退 聲林之王 蒼井空 味全 地震 東森寵物雲 王令麟 劉寶傑 統神哥國動 港珠澳大橋 李昌鈺 趙麗穎馮紹峰 王令麟 費玉清引退 深澳電廠 吉澤明步 Spotify S.H.E 王令麟 范冰冰 鄧超 孫儷 蔡依林 林青霞 黃瀞瑩 張鈞甯 王令麟 泫雅 E'Dawn 馮翊綱 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 歐陽娜娜 吳宗憲 周湯豪 統一發票 王令麟 延禧攻略 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 王令麟 前田敦子 林志玲言承旭 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 王令麟 麻原彰晃死刑 谷阿莫侵權 郭雪芙 蔣友柏離婚 王令麟 NBA 川普 停班停課 陳偉殷 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 周子瑜 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 蔡英文 卓柏卡布拉 王令麟 火星 波多野結衣 飛碟 宋仲基宋慧喬 信用卡比較 王令麟 X檔案 統一發票 田中千繪 賈靜雯修杰楷 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫 隋棠 王令麟 曾莞婷 宋智孝 陳意涵懷孕 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 璩美鳳 大谷翔平 希爾思 鄧紫棋 王令麟 聲林之王 動物王國 新垣結衣 5566 威力彩 蜂蜜檸檬 胡歌 王柏融 盛竹如 王令麟

熱門新聞

約3友變一人旅行　桃園妹：一次就怕了

失戀妹淚崩！男上秒超暖卻結局神轉

不斷更新／印尼海嘯死傷破千

印尼海嘯突襲舞台　樂團下秒「全消失」！

阿嬤養的巨大基！狂晃巨臀超療癒

安那只穿內衣　張惠妹：怎麼回事

蕭敬騰真停用IG臉書！經紀人心疼

楊冪霸氣買房不問劉愷威：我買得起啊

蕭敬騰深夜暴走：我根本不愛這些

劉愷威提女兒淚崩　楊冪吐當媽心聲

快訊／楊冪、劉愷威宣布離婚！

楊冪離婚爆婆媳不合　知情人揭內幕

嚴立婷躺床　長直嫩腿太犯規！

楊冪情纏劉愷威7年情史曝光

IU人在台灣了！現「光華商場」買紅豆餅

更多

最夯影音

更多

蕭敬騰「8層豪宅」養10隻毛小孩　「不出門溜狗」原因有洋蔥！

愛女結婚...媽媽奮力潑水祈福 無辜攝影師在旁竟全身濕XD

讓家人摸驗孕棒公布懷孕喜訊　爸爸傻愣：我以為是溫度計...

台南三寶騎士淡定外道直切　March藤原拓海上身驚險閃飄

吳尊打球受傷　72歲爸一個眼神逼哭網友

熱門快報

專家：房價一跌不振？買房趁現在

房市要回到過往榮景？不可能！稍有反彈恐也是冬季偶見陽光

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

許願池狂歡月

搜集許願小物，天天抽百杯熱美式咖啡，週週抽最強3C產品～再抽冬季推薦家電

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面