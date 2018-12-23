經濟改革促進黨黨員大會　邀丁仁方談兩岸關係

▲成大教授丁仁方，向中華民生經濟改革促進黨全體黨員演講兩岸關係議題。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

台灣有3百多個合法政黨，但重視兩岸關係的不多，新成立僅1年的中華民生經濟改革促進黨，12月23日召開黨員大會，黨主席李崇智提出未來前瞻規劃，經全黨同意確立推動實質產業的經貿交流方向，同時頒發聘書給傑出菁英人才。

該黨黨大會於台南市永康區情定城堡舉行，前台南縣長蘇煥智及新科市議員李鎮國受邀與會擔任貴賓。李崇智黨主席表示召開黨員大會除配合中央政策，完成中央政黨法修正案、完成黨徽認定與黨章修正及追認106年度財務簽證，並提出新的年度計畫。

李崇智指出過去長期關心兩岸，創黨就希望兩岸找到更好的機會，提升人民食衣住行的經濟水平，期盼建立在尊重九二共識、建立兩岸一家親的前提下，不僅加強兩岸參訪實質產業的經貿關係交流，也要落實兩岸青年就業、就學南部，實質的有效提供資詢服務平台，更期許能提供跨領域鏈結不同產業升級的發展專業人才認證培訓課程，帶動提升智慧城市多元的產業文化特色。

李崇智強調，黨將強力爭取在地台南服務陸商多元平台成功案例，提供未來六都駐台服務陸商服務全方位咨詢平台，促進帶動兩岸實質的文創文化產業博覽會、座談會、產官學深入交流，達到彼此供需市場以符合人民期待。

蘇煥智感謝李崇智前些日子辦座談會，特地讓他穿插演說競選台南市長的政見，雖落敗但歷史仍會走下去。現在大家關注中美貿易戰的問題，而世界改變的速度很快且超乎想像，展望2019又是立委和總統選戰，是否「韓流」效應還在或受到國際大環境的影響有待觀察。

此外，現場舉辦兩岸民生經濟議題講座，邀知名學者南台灣兩岸關係研究學會理事長、成功大學教授丁仁方專題演講，以「從城市交流前瞻兩岸關係？」為主題，現場也頒發聘書邀請傑出人才擔任黨務系統重要幹部，以及聘請傑出菁英人才共同推動兩岸實質多元交流平台。