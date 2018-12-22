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OPPO體驗店開幕　插旗信義威秀吸年輕時尚消費者目光

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▲▼OPPO體驗店開幕。（圖／記者邱倢芯攝）

▲OPPO信義威秀體驗店開幕。（圖／記者邱倢芯攝）

記者邱倢芯／綜合報導

OPPO台北信義威秀體驗店今（22）日開幕，全新門店形象以簡約時尚與科技感為主訴求，從空間的色彩、材質、比例等各方面進行調整，以灰色與白色雙色的搭配為基調。

OPPO強調，體驗店一切以「人」的角度出發，著眼於更好的消費者體驗，OPPO打破舊有思維，打破以往門市以銷售為導向的模式，創造讓消費者無壓力體驗的環境，將產品如同藝術品般展示，輔以門市人員適時的專業產品說明與諮詢，由消費者自行決定其所需的服務與體驗，以及需要門市人員服務的時間點。讓門市不僅是銷售據點，更是為了消費者與產品互動而生的場域，成為讓消費者自在的體驗空間，以更符合「OPPO體驗店」的定位。

據了解，截至今年12月底，OPPO全台體驗店將會達57家；相較2017年末的50家，於穩定中依然小幅度成長，全台體驗店營業額相較2017年提升18.5%。為了更好的滿足消費者需求，OPPO將於2019年推出全新門店形象，進行體驗店的美學升級與體驗優化。

且除了信義威秀外，OPPO亦於三創開設體驗店。OPPO指出，會選定兩個極具戰略的位置做為首波營運點，是希望藉由兩個店點的龐大人流，蒐集第一手消費者反饋，從中學習並針對門店設計方案細緻地修調後，再將其複製至全台百貨核心商圈布點並同步升級現有門市。

而信義威秀體驗店的體驗店，最大亮點是為「休憩桌」，OPPO認為，此一區域佔據門市展示空間將近1/2，除了作為交機桌使用外，也可作為客戶服務提升的一部份，消費者有任何手機使用的問題來到門市，都可以在這裡請門市人員進行教學。

▼OPPO體驗店主打的亮點就是休憩桌，桌面備有VOOC閃充孔，讓需要的民眾可入店充電、休息。（圖／OPPO提供）

▲▼OPPO體驗店開幕。（圖／記者邱倢芯攝）

除此之外，休憩桌桌面也都備有VOOC閃充孔，新用戶可以在這裡體驗VOOC閃充的快速，老用戶也可以在逛街手機沒電時，自在的進到體驗店中為手機充電並休息。

另一方面，OPPO此次在兩家體驗門市當中特別還各別打造了一面配件牆。OPPO表示，原廠配件一直是該公司服務相對缺乏的領域，因此OPPO總部於2018年改變策略，現已積極投入配件的研發，像是Find X在FIND X上市同時台灣也陸續推出多款配件OPPO O-Free 無線藍牙耳機、OPPO Find X保護殼，未來在台灣也會積極爭取引入OPPO配件商品。

▼為補足過去的配件產品不足之處，兩家OPPO體驗店特別打得了配件牆陳設產品。（圖／記者邱倢芯攝）

▲▼OPPO體驗店開幕。（圖／記者邱倢芯攝）

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關鍵字：OPPO,體驗店,三創,信義威秀

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