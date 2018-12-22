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小小兵迷快收藏！拉亞漢堡推萌翻天的限量環保袋、飲料提袋

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小小兵迷們千萬別錯過囉！拉亞漢堡將動畫界最調皮卻又最惹人愛的人氣主角-小小兵請出大螢幕，展開「小小兵袋著走」聯名集點活動，現在只要每天吃早餐，就可輕鬆集點換購小小兵獨家限量商品。

即日起至明年2月15日，只要消費滿70元即贈一點，集滿五點加價29元，可兌換小小兵飲料提袋；集滿十點加價49元，即可兌換小小兵環保收納袋，每款限量四萬五千份，數量有限兌完為止，粉絲們趕緊手刀收藏。

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

小小兵系列動畫，深受大小朋友們喜愛，全球電影票房超過1千億新台幣，動畫影史排名第三名，每年有許多小小兵粉絲，前往日本、美國環球影城購買小小兵周邊商品，看準此商機，拉亞漢堡特別與環球影城合作，獨家推出小小兵商品，讓粉絲們不用出國，就可以輕鬆擁有小小兵超萌獨家授權限定商品，滿足粉絲的收藏慾望！

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

第一款「小小兵飲料提袋」，正面印有超萌的小小兵招牌雙眼，背面是漢堡圖樣，可愛又療癒，材質為不織布材質、加厚手提設計，不勒手、好提好拿，不用時可折疊方便攜帶和收納，適用於市售手搖飲料杯，更是目前為止，全球唯一官方授權的小小兵飲料提袋。

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

第二款「小小兵環保收納袋」隨機兩款顏色出貨，防潑水布料材質，展開後尺寸為56x31公分，收納後僅一個手掌大小，黃色款圖案樣式為單眼小小兵，內側有卡片放置夾層，並附上香蕉圖案的圓形零錢包兼收納袋，可摺疊收納；藍色款圖案印有有四種不同造型的小小兵，背後是漢堡圖案，外面有著卡片夾層，與香蕉造型的收納袋，實用又可愛，也是全球唯一小小兵造型摺疊收納式環保袋。集點活動可於全省懸掛活動布條的拉亞漢堡門市參加，點數限同門市使用，並於12月24日起開始兌換

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

※編輯：Jasmine.lee VOGUE.TW | 來源：拉亞漢堡

（完整文章請看VOGUE.com

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※本文由VOGUE雜誌授權報導，未經同意禁止轉載。

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關鍵字：VogueTaiwan,拉亞漢堡,小小兵,集點

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