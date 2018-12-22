《霸王別姬》程蝶衣太有魅力　瑪丹娜也想演，張國榮：「她是嫉妒我！」

由張國榮、鞏俐、張豐毅、葛優主演的經典鉅作《霸王別姬》，「25周年數位修復版」14日重返大銀幕。消息一出備受影迷關注，觀眾都想重溫「哥哥」張國榮的精湛演技，花絮片尾當電影畫面搭配上張國榮演唱的〈當愛已成往事〉更讓無數網友淚崩。當年連瑪丹娜都想詮釋「程蝶衣」的往事也再度被談論。

《霸王別姬》當年不僅贏得華語影史至今唯一一座金棕櫚大獎，還獲得奧斯卡最佳外語電影提名，奪下金球獎最佳外語片、英國演藝學院電影獎最佳外語片…等大獎殊榮，史蒂芬史匹柏盛讚：「陳凱歌的導演功力讓人嘆為觀止！」樂壇天后瑪丹娜也公開表態自己想演「程蝶衣」，當時張國榮還跟媒體開玩笑說：「瑪丹娜不是在迷戀我，而是嫉妒我。」

日前片商與華山光點推出限量海報套票，開賣前影迷大排長龍，博客來上的電影預售套票也吸引大批影迷瘋狂搶購一票難求，開賣短短一週更全數售罄，緊急追加1000套。

「不瘋魔，不成活」張國榮曾表示與《胭脂扣》的「十二少」或《倩女幽魂》的「甯采臣」相比，《霸王別姬》的「程蝶衣」才是他從影最具挑戰性的演出。當年張國榮苦練京劇，只要來探班的人一定會被他抓去看「貴妃醉酒」，張國榮會一邊表演一邊問：「你看我彎身下腰的身段、手勢和眼神，棒不棒？」

每次表演完他都期待對方的反應，如果回答太慢，他就會噘嘴丟下一句：「我告訴你，棒透了！」張國榮在《霸王別姬》片中有多種京劇妝如虞姬、楊貴妃與杜麗娘，每次上完妝都是長達17小時不能卸妝，有時更要一整天戴著幾十斤重的鳳冠，而張國榮為了不讓臉上的貼片脫落，寧可挨餓也不願進食，他說：「我私下很愛熱鬧也喜歡交朋友，但只要上了妝，我就會變成不愛說話、內心深沉的人，這很不可思議！」

電影《霸王別姬》由李碧華小說改編，故事敘述程蝶衣(張國榮飾)自幼被賣到京戲班學唱青衣，與師兄段小樓(張豐毅飾)合演《霸王別姬》而成為名角，卻也假戲真做，身陷真假曖昧的假鳳虛凰情感之中；歷經戰亂、文革變動，一生糾結的程蝶衣，遭遇感情與人生的雙重背叛，當他十一年後再演《霸王別姬》，不願夢醒的程蝶衣，只願留在夢中，像虞姬永遠倒在血染的愛情裡，從一而終。台灣片商推出《霸王別姬》「25週年數位修復版」珍藏預售套票組，內容包括兩張電影票及三款珍藏版明信片。



經典對白

差一年，一個月，一天，一個時辰，都不算一輩子

人，得自個兒成全自個兒。

蝶衣，你可真是不瘋魔不成活呀。

要想人前顯貴，必得人後受罪。

我是假霸王，你是真虞姬！

你也不出來看看，這世上的戲都唱到哪一齣了！

人縱有萬般能耐，終也敵不過天命。

一個人有一個人的命。

※編輯：Daniel Ku VOGUE.TW | 來源：甲上

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