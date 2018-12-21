舊瓶裝舊酒　高思博：辜負市民期待的小內閣

▲台南市政監督聯盟發起人高思博表示黃偉哲市長宣稱台南小內閣名單中，舊瓶裝舊酒，了無新意，辜負台南市民期待。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

新任台南市長黃偉哲12月21日完整公布台南市府31個局處首長名單，台南市政監督聯盟發起人高思博表示黃偉哲市長宣稱台南小內閣名單中，故原市府團隊加回收政治舊面孔就佔了23位，高達市府31位首長的74％，舊瓶裝舊酒，了無新意，辜負台南市民期待。

高思博說有小內閣中14名是新任首長，其中有3名是賴清德市府團隊成員，另有3名為回收台中、高雄落選團隊，故原市府團隊加回收政治舊面孔就佔了23位，高達市府31位首長的74％，真正新人、新氣象者僅有8位，僅佔26％。高思博認為此次台南人事佈達，僅是玩了一場政治官位大風吹遊戲而已。

高思博說原職留任的17位首長中，不乏幾位施政表現頗令市民失望的首長，竟也全數留任，實在令市民很難不做賴清德院長兼台南地下市長的聯想，黃偉哲只是坐實賴清德傀儡的傳言。高思博表示掌管台南道路品質、讓台南成為天坑之城的工務局長、捍衛調漲房屋稅大將的財稅局副局長、舊市區停車位不足，造成民怨之首的交通局，以及讓台南沒有勞檢處只有勞檢中心的勞工局等局處首長竟全數留任，顯示新市長完全忽視台南人希望改變的聲音。而民委會主委亦留任，意味選前承諾成立之客家事務委員會政見跳票，黃偉哲市長的首長任命竟然不回應選舉中6成2不希望民進黨繼續執政的民意。

此外，高思博對於舊市府在下台前，核准龍崎掩埋場土保持施工許可公文表達憤怒。依慣例，新舊市府交接的『看守期』，不應核准任何重大或爭議性建設，以示對新首長行政權的尊重，也避免舊市府從事不負責任的施政行為。舊市府雖宣稱核准原因是業者向中央訴願成功，市府配合中央行政所為之，但台南市水利局在新、舊政府交接期發出核准公文，不無趁亂強行開發之意圖。

高思博與聯盟成員強烈要求，黃偉哲市長上任後，應立即廢止施工許可，以證明自己捍衛世界級地景的決心，否則將會進行後續的抗爭。