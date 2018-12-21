《ETtoday新聞雲》重視兒少網路安全！自律成效顯著獲iWIN網安協力獎

▲《ETtoday新聞雲》獲iWIN「網安協力感謝獎」殊榮，由資深副總編輯林蕙娟代表領獎。（圖／記者莊喬迪攝，下同）

記者洪巧藍／台北報導

在網路服務盛行的世代之下，如何避免兒少接觸有害身心網路內容已經成為重要議題，業者自律在其中更扮演重要角色。「iWIN網路內容防護機構」今（21）日舉辦感恩茶會暨網安協力平台頒獎典禮，《ETtoday新聞雲》由於自律成效顯著，榮獲「網安協力感謝獎」殊榮。

iWIN感恩茶會暨網安協力平台頒獎典禮21日召開，國家通訊傳播委員會（NCC）主委詹婷怡及衛生福利部保護司副司長郭彩榕等機關代表出席。iWIN執行長黃益豐表示，要健全網路環境、優化網路內容，唯有透過平台配合自律才能事半功倍，這兩年持續秉持「自律先行他律為輔」的原則，與平台業者就民眾申訴案件處理，以及平台機制優化等方向積極溝通。觀察申訴案件，去年總計將近1萬件的案量，到今年則只有五千多件，有明顯的減少。

▲NCC主委詹婷怡頒發獎座給《ETtoday新聞雲》資深副總編輯林蕙娟。

根據iWIN今年（107）兒少網路使用習慣調查報告，《ETtoday新聞雲》為最多兒少觀看的新聞平台，此次獲得「網安協力感謝獎」，iWIN表示，《ETtoday新聞雲》近兩年積極參與iWIN有害兒少身心健康網路內容防護層級例示框架草擬會議及多方利害關係人諮詢會議，依主管機關政策及兒少法令規範配合調整內部審查標準，並搭配兒少不宜接取之防護機制，有效降低申訴案件量，自律成效十分顯著，值為新聞平台的標竿。

今年獲獎業者除ETtoday外還有Facebook、LINE、YAHOO、台灣微軟、17 Media、隨意窩Xuite、udn購物及巴哈姆特等9家網路平台。另為輔導平台業者建立自主管理機制，iWIN推動兒童及少年網路安全防護保護專員培育課程，此次也頒獎給參與試辦計畫的7家平台業者「兒少網路安全專員培育獎座」，包含台灣樂天市場、中央通訊社、SWAG、愛評網、新浪網、MOMO購物網及PChome等獲獎。

詹婷怡表示，NCC委託民間單位成立「iWIN網路內容防護機構」到今年已經是第5年，而iWIN執行在這兩年委託台北市電腦公會已經走到2.0階段，也期盼這些受獎業者能夠形成典範，帶動其他業者合作，共創友善網路環境。

▲iWIN執行長黃益豐。

而為了讓業者有可遵循的規範，黃益豐表示，iWIN已經完成「有害兒少身心健康網路內容防護層級例示框架」，並於年底前使框架系統正式上線，除業者可以參考，當網路呈現達到內容，應該採取鄉對應的網路防護，一般民眾發現問題也可以進行查找，做後續的行動。

明（108）年度台北市電腦公會也會繼續辦理iWIN網路內容防護，黃益豐指出，近期民眾最為關心議題為「兒少私密照散佈」，以平台來說，若發現兒少私密照應該即刻下架避免傷害擴大，並且應該強化平台自主管理，鼓勵派人參與兒少網安課程；另於宣導面也希望建立種子教師，透過教材讓學校老師可以直接指導學生。從宣導、業者自律到網路防護，一定會作為明年辦理重點。

▲iWIN感恩茶會暨網安協力平台頒獎典禮，獲獎獲獎者合影。