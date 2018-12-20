▲男童雙腿內側和生殖器都因燙傷化膿。（圖／翻攝自youtube）

大陸中心／綜合報導

河北滄州海興縣16日發生一起「繼母虐兒」事件，一名蕭姓女子和女兒聯手以開水燙傷6歲繼子的下體後畏罪潛逃！受傷男童下體情況慘不忍睹，大腿內側大面積燙傷、化膿之外，「生殖器還嚴重腫脹」。警方19日稱，蕭女涉嫌虐兒，以將其逮捕。

綜合陸媒報導，燙傷只是繼母虐行的第三階段，繼母先逼著男童喝消毒液、洗衣水、煙機裡面的水，甚至要他吃硬幣，更慘忍「拿棉花棒將男童耳朵捅到流血」，讓他左耳聽不見聲音。

無良繼母在第二次對男童動「私刑」時，用橡皮筋綁住男童的生殖器長達一夜，導致男童因為腫脹而有好幾天都無法小便。更糟糕的是，繼母還讓親生女兒把男童的褲子脫掉，對著男童下體倒滾燙的開水。

▲大陸網友在網路上公開繼母惡行。（圖／翻攝自Youtube）

男童目前已轉到天津市醫院就醫，男童姑媽表示，孩子今年6歲，才剛上幼稚園大班而已，而且剛被送到醫院時還不願告訴大人發生什麼事，直到住院2天後，確定繼母不在醫院，男童才終於敢向家人揭露整起惡行。

報導指出，男童的親生父親其實「從頭到尾都知情」，但是因為害怕老婆，才沒有任何行動。這次男孩被開水燙傷下體，還是在幼稚園被老師發現，才趕緊送醫。男孩的爺爺稱，就印象所及，今年25歲的繼母蕭女對男孩「挺好的」，此前也未發現有任何虐待孩子的情況，知情後才打電話報警。目前警方已將蕭女逮捕。

▲大陸網友在網路上公開繼母惡行。（圖／翻攝自Youtube）

男童的伯父透露，孩子的親生父親與繼母都是離異後在婚，結婚2年。在繼母的要求下，男童搬離爺爺家，和父親一起與繼母、繼母的女兒生活。

►►繼母逼喝消毒水還用「滾水私刑」 6歲童下體嚴重燙傷！