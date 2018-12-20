73歲老翁走進無牌診所治牛皮癬　用藥後「送急診逝世」

▲老翁罹患皮膚病就診卻因而逝世。（圖／取自免費圖庫Pixabay）



大陸中心／綜合報導

河南省一名王姓女士因為聽朋友介紹，到洛陽市老城區一間診所給73歲的父親治牛皮癬皮膚病，不料吃了醫生的藥後症狀沒有改善，人卻送往急診搶救無效逝世。經警方調查後，發現該診所根本就沒有任何相關證照，該醫生也沒有任何行醫資格；到現場調查時該診所招牌早已被拆除、大門緊閉，人去樓空。

據《大河報》報導，王姓女士9月份找到了一家名為「任氏皮膚專科」的診所，裡面一名任醫師說「她專門診治牛皮癬」，也因為是朋友推薦王女士非常的信任該醫師。

通過網路聊天APP，王姓女士將父親的症狀一一告訴給該醫師，甚至也拍了病情的照片。看完王姓女士的照片與述說後，任姓女醫師就說「只要用我們家獨特調配的藥膏和口服膠囊，使用20天的一個療程，病情就能有有所好轉，再用第二個療程甚至能夠痊癒。」

王姓女士說，她拿到的藥膏跟膠囊全都裝在一個白色塑膠瓶裡，完全沒有標註、名稱、也沒任何生產許可認證標誌。父親服藥後馬上就發現不對勁，原本分開的小紅疙瘩逐漸連接在一起，王姓女士立即詢問該醫師，卻得到回覆「這是正常反應，正在排毒。」

後來病情越來越嚴重，醫師也叫王姓女士「趕緊把藥停了」，再把對方的口服膠囊換成一種無商標名稱的塗抹藥膏。但病情越來越嚴重，甚至連塗抹藥膏醫師都說「不要用了」，還把剩餘的藥膏全部拿走，也分別退了好幾次看診的錢。

最後王姓女士的父親因為太疼痛了而導致昏迷，家屬就將73歲的長輩送往當地醫院急救，但搶救過程中早已沒有生命跡象。目前該市老城區警方已經介入調查，並會盡快找到該名任姓女「醫師」；此外，王姓女士的說法也得到了老城區衛計委的證實。該衛計委相關負責人表示，待警方控制任姓女子後，會派監督人員及時介入進行調查取證。