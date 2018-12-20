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大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

不嫁官富二代只要潛力股　「年齡論地段」女過30就是郊區房

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▲▼在相親角為女兒尋覓對象的廣州大叔。（圖／截自梨視頻）

▲廣州大叔在相親角為25歲女兒尋覓對象。（圖／截自梨視頻）

大陸中心／綜合報導

由個人資料形成的相親牆出現在廣州的天河公園，有的人撐起傘，架在地上當臨時攤位，一簇簇傘花後人人守株待兔，等待識貨的親家上門，有得大叔大媽擦亮眼在牆上搜尋對象，心裡正為快過適婚年齡的子女憂心。一位大叔忍不住向記者抱怨，女兒只要潛力股，家裡有錢的、父母當官的都不要，更後悔自己供女孩書讀得太高，反而不容易嫁。

《梨視頻》影片中，廣州一位大叔16日到相親角，為25歲的單身女兒尋找好對象，見到記者忍不住抱怨，「女兒很奇怪，爸媽有錢、當官的她不要，只要潛力股。」網友評論提到，家境好的公婆通常不是眼光太高，就是把媳婦當作生產機器，嫁進去沒尊嚴。在中國社會，推崇「女子無財便是德」的傳統思想，學歷太高的女孩只會令人望之卻步。

▲▼在相親角為女兒尋覓對象的廣州大叔。（圖／截自梨視頻）

▲大陸許多想尋覓對象的高學歷女性，會在相親角「自降」學歷，基本資料上只寫出大學畢業。（圖／截自梨視頻）

即使中國社會因重男輕女和過去實施的一胎化政策，而導致男女比例失衡，但在相親市場中有人說，「男人如果是銀行卡，女人就像一棟房子，相貌好就是房型好，年齡則代表地段，過了30的都是郊區房，男人就算有錢也不會買。」

大叔直言，「生在中國的女孩子，如果到了30歲還沒結婚，基本也不用嫁，只能在家裡待著了。」在廣州更誇張，「女生一旦超過26歲，就很難找對象，到時候不是你挑別人，而是別人挑你。」

男子一被問到女兒怎麼會「找不到對象」就憤慨的說，「女兒長得漂亮，但就是挑剔，大學同學一個班裡都嫁了，就剩她一個。」他幾乎每天都到相親角，尋找合適人選，幫女兒物色對象，為此十分的焦急。

▲▼蔣欣的個人資料出現在相親角，卻被長輩嫌得一文不值。（圖／截自秒拍視頻）

▲ 蔣欣的個人資料出現在相親角，卻被長輩嫌得一文不值。（圖／截自秒拍視頻）

《後宮甄嬛傳》中飾演華妃的演員蔣欣，過去也曾出現在相親角，來往的大叔大媽從年齡到體型，大肆的品頭論足，「171公分可真高啊！」、「34歲？要抓緊時間了。」、「女孩子不是有車有房就優秀，年紀小才算優秀。」，甚至連她的美貌都成了障礙，「長得漂亮又不能當飯吃，有什麼用？老了不都一個樣。」在大陸，女孩子高顏值、高收入、有車有房的優渥條件，顯然都入不了這些長輩的眼。

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關鍵字：相親,剩女,廣州,天河公園,相親角,學歷

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