雙城論壇／歡迎宴主桌席曝光　柯文哲領15企業代表上桌拚經濟

▲圓山飯店12樓大會廳。（圖／記者湯興漢攝）

記者陳家祥／台北報導

2018台北上海雙城論壇20日正式登場，19日晚間由北市府方主辦的接風洗塵宴，選在台北圓山大飯店舉行，除了菜色曝光外，主桌的座位席也出爐，台北市長柯文哲右手邊為上海市副市長周波、旺旺集團董事長蔡衍明，左手邊依次為上海台辦主任李文輝、台灣水泥董事長張安平。

在議員部分全是現任議員，有國民黨籍的議員厲耿桂芳，以及「友柯派」的無黨籍議員李慶元、親民黨議員黃珊珊、新黨議員潘懷宗、無黨籍議員陳建銘。北市府官員部分，有產發局長林崇傑、發言人劉奕霆。學者部分僅有淡江大學中國大陸研究所副教授張五岳一人。

在產業界部分，柯文哲上午受訪時表示整個台灣的氛圍是拚經濟，上海來的也是管經濟的副市長來，就和台北主要企業的負責人，大家就一路賺錢總是沒有爭議。名單部分，有東元集團會長黃茂雄、力晶集團董事長黃崇仁、威京總部集團主席沈慶京、信義房屋仲介股份有限公司董事長周俊吉、台北晶華酒店潘思亮、薇閣文教公益基金會董事長李傳洪、和泰興業股份有限公司董事長、華新麗華公司董事長焦佑倫、新光紡織股份有限公司董事長吳昕恩、城邦集團執行長何飛鵬、上海台灣同胞投資企業協會會長李政宏、東森整合行銷股份有限公司執行長邱佩琳、旋轉牧馬創辦人華天灝。

上海部分，有副市長周波、上海市台辦主任李文輝、上海嘉定區人民政府區長陸方舟、上海市發展改革委員會副主任周強、上海市住房城鄉建設管理委員會副主任朱劍豪、上海市衛生健康委員會副主任趙丹丹。

▲雙城論壇晚宴選在圓山飯店國宴廳。（圖／記者陳政錄攝）