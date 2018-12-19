影／「誰摔死了李新」燒到國泰金！3台支本票巧合漏蓋章　銀行首曝真相

網新中心／綜合報導

國民黨台北市議員李新在去年墜樓身亡，女友郭新政1年後在臉書創立粉絲專頁「誰摔死了李新」，以類戲劇方式指控自己和李新遭到政治、司法追殺，甚至直言國民黨前立委羅淑蕾涉入，10日上午郭新政和20個戴口罩的聲援民眾到北檢按鈴控告羅淑蕾「妨害名譽」，其中郭新政指控國泰世華銀行開出的台支本票漏蓋印章，險成芭樂票，更令外界匪夷所思。對此國泰金控首度公開事實真相。

▲郭新政。（圖／記者林裕豐攝）

根據《周刊王》報導，郭新政日前開直播以「怎麼又是國泰世華」為題，質疑國泰世華銀行的角色不單純。郭新政認為，在2016年5月25日時，郭新政與嚴嘉慧及其母田金蓮碰面，一起到當舖用3張合計7147萬元的台支本票，贖回市值2億元的珠寶時，當舖經理致電國泰世華銀行照會時，發現少蓋一個主管印張，質疑3張台支本票形同芭樂票。

▲▼郭新政質疑有問題的台支。（圖／翻攝自Facebook／誰摔死了李新）

郭新政在直播中質疑國泰世華銀行在不同日期開出的票，竟然不約而同的「漏蓋章」，而且從監視器畫面中可以聽到，田金蓮對現場處理的銀行人員說「實在太扯了，我和你們老闆娘結拜的。」懷疑事情不單純。

對此國泰世華表示，客戶要申請台支視同提領現金，當時田金蓮戶頭內金額足以支付7147萬元，行員才會開票。國泰世華進一步表示，3張台支就算只有蓋一個印章，照樣可以兌現，對客戶權益完全沒影響。至於當時為何要派人到當舖補蓋，是因為銀行內部規定，1000萬元以上台支需要2個行員蓋章審核，為避免事後補正誤了時間，才會派員前往處理。

國泰世華嚴詞表示，常有客戶自稱跟高層熟，但不管身分為何，都秉持規定做事、絕無特例。

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