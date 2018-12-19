▲▼三星鄉天送埤車站景點擴大服務，鐵道開往破布烏堤防。（圖／三星鄉公所提供，下同）

記者游芳男／宜蘭報導

三星鄉公所近年打造天送埤鐵道公園與懷舊步道，並啟動復刻版的林鐵小火車，吸引海內外旅客造訪。另也將鐵軌延伸到1.8公里外的破布烏堤防經費500萬元，併結合觀光局補助經費2千500萬，重新打造懷舊鐵道，自天送埤至破布烏堤防車站要好拚觀光。

三星鄉公所表示，打造天送埤鐵道公園與懷舊步道工程中，更從鐵道沿途種植200株吉野櫻，形塑三星鄉鐵道櫻花廊道，及從幸福車站步行到古一隧道全長1.0公里自然懷舊步道。2項工程已於18日發包，完成後，民眾可望乘著小火車，一路開往蘭陽第一堤健走古一隧道，欣賞鐵道櫻花廊道及壯闊的山川景致。

鄉長黃錫墉說，鄉公所最早於6年前踏勘，並將天送埤規畫為定點式遊憩區。充滿日式懷舊風情的天送埤車站，是林鐵中僅存的原始木構建築。除車站本體外，道班寮（林務局員工宿舍）、火車迴轉盤等相關設施亦保存完好。

另外，羅東林管處也答應天送埤車站道班寮（林務局員工宿舍）用地及後續開發管理，將於明年接續辦理委外經營管事宜，未來天送埤車站構築完整的鐵道文化指日可待。

黃錫墉指出，2017年鋪設355米環站軌道，凝聚懷舊氛圍，現週末約有遊客1千500至2千人造訪。目標是開到古一隧道，將車站形塑成觀光據點，藉火車移動，加上浪漫的櫻花與鐵道，讓天送埤與周邊景點連結為點到線的帶狀觀光路線，讓遊客得以深度探索在地的歷史文化軌跡。