小心！別亂點連結　趨勢科技：2019年網路釣魚會大增

▲趨勢科技臺灣區暨香港區資深技術顧問簡勝財、總經理洪偉淦。（圖／記者姚惠茹攝）

記者姚惠茹／台北報導

過去windows系統佔據全球一半以上用戶，時常成為駭客攻擊對象，但是隨著現在行動裝置系統漸趨多元，趨勢科技預估，網路攻擊單一系統的成本增加，反而會趨向簡易的網路釣魚攻擊手段，提醒用戶，不要亂點網路連結，務必加強裝置防護功能。

全球網路資安解決方案領導廠商趨勢科技今天（19日）發表2019資安年度預測報告，針對網路安全威脅與網路犯罪攻擊趨勢，提出三大重點警示，包括憑證資料外洩遭盜用詐騙事件將不斷增加、網路釣魚攻擊手段將取代漏洞攻擊套件成為主要攻擊手法，以及工控系統的安全性持續受到威脅。

趨勢科技臺灣區暨香港區總經理洪偉淦表示，回顧今年全球資安問題，其實每天不斷的在發生，並隨著連網裝置的普及，企業和個人都需要加強資訊安全的建置與防護，至於針對2019年的資安預測，所提出三大重點警示，也都是其來有自。

首先在憑證資料外洩遭盜用詐騙事件將不斷增加方面，洪偉淦舉例，連網裝置普及之下，民眾往往會設定相同的帳號密碼，但若是某家企業發生個資外洩事件時，駭客就會利用殭屍網路（Botnet）大軍，使用大量外流的帳號密碼，自動化地登入其它網站，就會造成資料外洩的連鎖效應。

對於消費者所造成的直接影響，可能出現在信用卡哩程累積回饋遭盜用，甚至個人社群帳號被入侵，藉此散播惡意評論等，至於在企業端方面，除了業務營運受到波及與商譽受損，甚至可能因未善盡資料保護義務，觸犯法規而遭受罰鍰處分。

針對這個部分，洪偉淦建議用戶，盡量不要重複使用相同的帳號密碼，或是通過雙重認證的方式，才能避免憑證填充攻擊事件與嚴重性持續加深，最重要的當然就是企業做好機密防護措施，杜絕大量個資外流的事件發生。

▲趨勢科技資深技術顧問簡勝財分享社交工程攻擊手法。（圖／記者姚惠茹攝）

再來則是網路釣魚將會明顯增加，洪偉淦表示，因為現在多元裝置，以及操作系統趨勢下，駭客將不再透過單一軟體系統層面的漏洞攻擊，反而利用簡訊、通訊軟體進行網路釣魚攻擊，特別建議用戶千萬不要隨意點擊不明連結， 尤其駭客特別會利用時事議題、網路紅人的傳散能力，進行水坑式攻擊，植入惡意程式的連結或是訊息，騙取追蹤粉絲點閱，使得粉絲遭牽連受駭，造成個人資料與財物損失。



此外，網路釣魚手法在手機簡訊以及通訊帳戶上，結合社交工程手法的新興網路攻擊，像是SIM卡劫持手法（SIM-jacking），就是犯罪者取得個人電話號碼和資訊，假冒手機用戶，向電信廠商技術服務人員申辦新的SIM卡，之後透過簡訊存取用戶的帳號資料，甚至盜用電子錢包。

最後則是工控系統的安全性持續受到威脅，洪偉淦指出，這也是因為智慧自動化的普及，所延伸的資安趨勢，因為企業營運比以往更加仰賴即時數據，因此ICS網路必須能與企業網路連結，而ICS網路與各式機電組件結合，包括閥門、調節器、開關和其他機電設備，已經遍及在能源、發電、製造業及運輸業等。

洪偉淦提及，駭客將不安全的企業網路設備當成跳板，再移轉到最容易攻擊的ICS設備和資料庫，造成交通網絡停擺，能源供應中斷，甚至影響人身安全，這部分趨勢科技2019年資安預測報告顯示，網路威脅者開始利用AI人工智慧發動目標式攻擊，透過AI預測判定企業管理階層和特定對象的相關動向，進而取信周圍相關人士進行入侵威脅，但與此同時，資安廠商也已運用人工智慧模擬以偵測任何潛在的網路威脅，提供企業與消費者多層式的防護。

談到抵禦駭客的攻擊手法，趨勢科技資深技術顧問簡勝財分享資安教戰守則，也就是面對未來連網技術進步與跨平台連網趨勢，企業不能只依靠單一的資安工具，應採取跨世代的威脅偵測技術，在正確的時刻採取有效的防護策略。

民眾抵禦駭客的部分，則應培養資安意識，對於電子郵件或是通訊軟體上的訊息提高警覺，降低遭受網路釣魚詐騙的風險，或是透過安裝防毒軟體協助保護個人資料與交易安全，此外，除了定期更新密碼，使用多重認證的帳密保護措施，或是密碼管理工具以保護相關憑證資訊，也可幫助個人機密資料的保護。