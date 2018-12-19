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影／國中被踹頭！20年後他當街攔老師怒賞「連環巴掌」：記得我嗎？

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實習記者陳妙津／綜合報導

過去經常有老師以體罰管教，造成學生不滿。大陸河南洛陽市一名33歲常姓男子，對20年前被老師瞧不起、當眾踹頭羞辱懷恨在心，有天他特地當街攔住老師，狠抽巴掌回罵洩憤，還拍成影片PO網。這段影片在網路上引起熱議，許多網友紛紛力挺表示「君子報仇，十年不晚」。目前當地警方已經立案介入調查。

體罰(圖／取自NAVER BLOG)

▲常姓男子不滿老師20年前粗暴體罰，特地當街攔住老師狠賞巴掌回報。示意圖。(圖／取自NAVER BLOG)

據《搜狐新聞》報導，16日一則標題名為「畢業後，他用耳光報答當年的老師」的影片在網路上爆紅，拍攝地在河南洛陽市欒川縣的一條馬路邊。影片中33歲常男特地在路邊堵下路過老師，先問「你還記不記得我？以前你怎麼弄我的你知道嗎？」接著猛甩老師耳光，並讓朋友在一旁手持錄影。被打的張姓老師則跨坐在電動車上唯唯諾諾，始終不敢還手，只默默地說「對不起…」

▲▼常姓男子不憤老師20年前粗暴體罰，特地當街攔住老師狠賞巴掌回報。（圖／翻攝自《梨視頻》）

▲▼常姓男子連連猛搧老師巴掌，張姓老師唯唯諾諾不敢還手。（圖／翻攝自《梨視頻》）

▲▼常姓男子不憤老師20年前粗暴體罰，特地當街攔住老師狠賞巴掌回報。（圖／翻攝自《梨視頻》）

影片PO網後，瞬間引起網友熱議，網友紛紛留言表示，「君子報仇，十年不晚」、「不建議暴力解決」、「記這麼久，老師肯定真的很壞」、「我也想這樣打初中老師」、「有的老師真的不配當人」。

還有許多人聲稱是常男友人或同學，在網上發文指稱張姓老師確實喜歡搧學生耳光，好幾次把同學打到休學，無論男女，是學生眼中「帶著教師面具的魔鬼」。打人的常男在同學口中則是「靦腆又老實的好孩子」，獲得多人力挺。

體罰(圖／取自NAVER BLOG)

▲許多人聲稱是常男同學，證實張姓老師經常不當體罰，力挺常男回抽老師耳光。示意圖。(圖／取自NAVER BLOG)

常男則於晚間發聲明表示，自己畢業於欒川縣實驗中學，13歲時由於家中沒錢沒勢，被老師任意毆打踐踏，還曾多次將他踩在腳底連踹十幾腳加上踹頭，讓他心裡造成難以磨滅的傷害。他等了20年，當下既沒喝酒也沒失去理智，純粹只是為了報當年的仇，也呼籲為人師長千萬不要因為學生家窮，而作齷齪的事踐踏學生自尊。

由於受到輿論關注，欒川縣人大代表要求當地公安介入，目前已經立案調查當中。據了解，影片雖然近日才在網路上爆紅，不過是在7月底時拍攝的，被打的張姓老師並無大礙。

►觀看影片請點此

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關鍵字：體罰,洛陽

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