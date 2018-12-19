綠白合作／卓榮泰：2次選市長民進黨都有幫柯文哲

圖文／鏡周刊



與台北市長柯文哲的「綠白合作」議題，參選民進黨主席的行政院祕書長卓榮泰接受本刊專訪時表示，民進黨與柯之間一直有不同溝通管道，「不可否認地，他（柯）在2次市長選舉中有得到民進黨的一些協助，我想這事實他也會瞭解、也會承認。」

不過，卓榮泰認為，過去4年來，柯文哲在很多人、事的處理，以及「台灣價值」的詮釋上有些爭議，「但是這些爭議足以大到影響台灣整體對外的力量嗎？如果不是的話，我們都可以化解。」

卓榮泰強調，台灣外在的威脅、壓力很大，民進黨身為執政黨，要想辦法化解內部所有角力，讓這些力量成為後盾、前鋒、側翼。無論是與中國或其他國家在經濟、外交或政治上的競爭，台灣不能只有單一力量，就像棒球場上每一棒打者都可能打出全壘打，也都必須上場防守。「我覺得跟柯市長也好，甚至我們跟國民黨、親民黨或時代力量，我都保持同樣的心情。」

「在野黨可以經常跟北京聯繫、交流，（和執政黨）卻很難得在台北碰在一起，這是很奇怪的。」談到與國民黨的互動，卓榮泰如此形容。他認為，如果能跟在野黨坐下來談，「就算喝一杯咖啡也好，談一下過去、未來也好，我想人民心裡會覺得台灣有希望。」



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