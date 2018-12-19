錄音檔曝光！替花蓮王寫施政文月領5萬　高官遊說「只有你知我知」

▲本刊揭露花蓮縣政府與記者接洽的關鍵錄音檔，執行者就是傅崐萁核心幕僚謝公秉。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

花蓮縣前縣長傅崐萁9月底因合機炒股案入獄服刑後，任內詭怪標案也跟著曝光，從去年底開始，花蓮縣府共釋出25個「縣政宣導平面素材資料庫蒐集建立」採購案，幾乎全由在地記者得標，記者只須回繳縣長的施政文章、影音即可；本刊獨家取得錄音檔，縣府官員甚至還私下找了在地記者，要他們幫忙蒐集輿情回報，報酬是每月5萬元。

本刊取得傅崐萁重要幕僚、時任花蓮縣政府副祕書長謝公秉去年底與記者對談的錄音檔，謝以傅崐萁即將卸任為由，開出每月5萬元報酬，希望記者幫忙私下蒐集輿情，內容不用公開寫成報導，只要每月回繳一篇分析採訪，協助傅「真實掌握」地方脈動即可，還強調只有「只有你知、我知，還有處長」。

謝公秉在錄音檔對話中說：「你就一個月給他寫一篇輿情的那個，直接交給我，啊那個費用，總是你要東採訪西採訪有一些的費用、基本的費用啦，看是5萬塊，那我就叫林處長（時任花蓮縣政府行政暨研考處長林金虎）直接就提領給你，只有你知、我知，還有處長。」

謝公秉並說：「我講白一點，明年是卸任的一年…可能他太太如果獲提名以後、選舉的一年，本來就比較複雜、比較繁忙，地方的情勢也瞬息萬變，我們需要很精準的去了解跟掌握。」「你不要有壓力，你一個月一次就好了，內容長短你自己斟酌，有時候兩個月給我們一篇也沒關係啦！」

還原交涉過程，不只一名在地記者對本刊透露，謝會先透過林金虎或縣府科長，先約個別記者碰面，一旦判斷他願意進一步合作，才由謝單獨與記者私聊。這些官員更明白告知，15萬元是繳一片光碟，裡頭就放幾篇跟縣府有關的文章、照片，輿情調查甚至連光碟都不用繳，只要每月去找林金虎或謝公秉，跟他們回報「輿情」即可，就可按月支領5萬元，一年共可領60萬元。

更多鏡週刊報導

【花蓮王聘記者】詭怪標案曝光 砸546萬要記者交施政文章

【花蓮王聘記者】錄音檔高官說話了 「找媒體了解施政死角」

