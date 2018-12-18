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血糖過高人恍惚、車飄移　老翁遭警攔停：不知身在險境

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▲王姓老翁駕駛小客車，因血糖過高精神恍惚，造成行車忽快忽慢左右飄忽不定，經員警即時攔停，並通知救護人員協助送醫。（圖／台東縣警察局提供，下同）

王姓老翁駕駛小客車，因血糖過高精神恍惚，造成行車忽快忽慢左右飄忽不定，經員警即時攔停，並通知救護人員協助送醫。（圖／台東縣警察局提供，下同）

記者王兆麟／台東報導

台東縣警察局關山1名王姓老翁駕駛小客車，因血糖過高精神恍惚，造成行車忽快忽慢，且左右飄忽不定，幸經員警即時攔停，又去電119請消防人員救護，不僅救了王民一命，也保障了其他用路人的安全！

關山警察分局海端分駐所副所長黃自成與警員林伯憲執行巡邏勤務行經山界路時，發現前方車輛忽快忽慢、左右飄移，員警為維護交通安全遂鳴警笛示意將該車及時攔下。

▲王姓老翁駕駛小客車，因血糖過高精神恍惚，造成行車忽快忽慢左右飄忽不定，經員警即時攔停，並通知救護人員協助送醫。（圖／台東縣警察局提供，下同）

69歲的王姓駕駛人向警方表示，因為自己有慢性病，想直接趕回家吃藥，可能是因血糖持續升高，所以造成精神恍惚的狀態，完全不知道自己身處在險境之中。員警隨即通知請消防救護人員前來救護，王姓駕駛全身已癱軟無力，在警消合力之下移至擔架，救護人員立即給予戴上氧氣罩，並送往慈濟關山分院診療，所幸並無大礙。

▲王姓老翁駕駛小客車，因血糖過高精神恍惚，造成行車忽快忽慢左右飄忽不定，經員警即時攔停，並通知救護人員協助送醫。（圖／台東縣警察局提供，下同）

員警電告家屬前往醫院探視，家屬抵達現場後，一再感謝警方的機警及熱忱，不僅救了父親一命，也防止了可能發生的交通事故，保障了其他用路人的安全！

關山警察分局表示，在道路行駛時，若是感覺身體不適，請減速靠路邊停下休息，並撥打119或110請求協助，以維護自身及其他用路人的安全！

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關鍵字：血糖,過高,恍惚,飄移,老翁,攔停,險境

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