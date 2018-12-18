蠢囚翻剃刀鐵絲牆越獄「GG被扯掉」　網笑翻：電影看太多？

▲南非蠢囚犯想翻越剃刀鐵絲牆越獄，結果不慎扯下自己生殖器還被捕。（圖／取自免費圖庫pixabay）



實習記者陳妙津／綜合報導

南非有一名囚犯為了越獄，竟不惜大膽翻過剃刀鐵絲網牆 ，但在逃避追捕的過程中，下體不幸被鐵絲網整根扯下，原先他還忍痛逃到一旁工舍假睡裝員工，還是被警方逮捕。這起案件被傳上網後，也讓網友紛紛笑說「電影看太多」。

據南非《citizen》報導，14日一名囚犯從伯諾尼（Benoni）的McKenzie監獄越獄，過程並沒有很順利，因為他選擇的路線是從監獄高架的剃刀鐵絲牆翻越，結果一個不慎，竟然導致整根GG被鐵絲網扯下來。

雖然他仍堅持不懈，帶傷逃往附近工人宿舍，並且脫掉衣服躺在女工床上，試圖假裝成工廠員工，不過仍被警方識破逮回。目前則不清楚該女工是否也同在床上。

網友們得知消息後全都笑翻，「這根本是電視劇吧」、「快笑死哈哈哈哈」、「晚年堪慮了」、「想翻越鐵絲牆？是不是電影看太多了」、「他沒穿衣服嗎？不然怎麼會整個被扯下來」、「他現在一定很羞愧哈哈哈」。

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▲▼網友得知全笑瘋。