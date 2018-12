蠢囚翻剃刀鐵絲牆越獄「GG被扯掉」　網笑翻：電影看太多？

▲南非蠢囚犯想翻越剃刀鐵絲牆越獄,結果不慎扯下自己生殖器還被捕。(圖/取自免費圖庫pixabay)



實習記者陳妙津/綜合報導

南非有一名囚犯為了越獄,竟不惜大膽翻過剃刀鐵絲網牆 ,但在逃避追捕的過程中,下體不幸被鐵絲網整根扯下,原先他還忍痛逃到一旁工舍假睡裝員工,還是被警方逮捕。這起案件被傳上網後,也讓網友紛紛笑說「電影看太多」。

據南非《citizen》報導,14日一名囚犯從伯諾尼(Benoni)的McKenzie監獄越獄,過程並沒有很順利,因為他選擇的路線是從監獄高架的剃刀鐵絲牆翻越,結果一個不慎,竟然導致整根GG被鐵絲網扯下來。

雖然他仍堅持不懈,帶傷逃往附近工人宿舍,並且脫掉衣服躺在女工床上,試圖假裝成工廠員工,不過仍被警方識破逮回。目前則不清楚該女工是否也同在床上。

網友們得知消息後全都笑翻,「這根本是電視劇吧」、「快笑死哈哈哈哈」、「晚年堪慮了」、「想翻越鐵絲牆?是不是電影看太多了」、「他沒穿衣服嗎?不然怎麼會整個被扯下來」、「他現在一定很羞愧哈哈哈」。

▲▼網友得知全笑瘋。

PERP JUMPS OVER WALL, PRIVATE PARTS GET CUT BY RAZOR WIRE, HE ENTERS BUILDING. WHEN POLICE ARRIVE, HE FORCES HIS WAY INTO MAIDS QUARTERS TAKES HIS CLOTHES OFF & GETS INTO HER BED PRETENDING HE IS FROM THERE & ASLEEP : MACKENZIE PARK. BENONI. EMM. GP. HE WAS ARRESTED.