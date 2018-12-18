華為再攻下西南歐Altice 5G合約　力保電信巨擘

▲電信巨擘華為。（圖／達志影像／美聯社）

大陸中心／綜合報導

美國正集結一些西方國家全力抵制華為設備的入侵，紐、澳、日本等紛紛跟進，德國、法國似乎也有意採行。不過，華為近日突破封鎖，繼續搶下一項國際大單，取得與葡萄牙最大電信營運商Altice的5G合約。目前，華為在全球的5G客戶已達23家，其中歐洲佔了15家，中東5家，亞洲3家，進一步加強了電信巨擘的地位。

據了解，華為與Altice簽署一份合約，會為他們提供網路升級的設備和軟體，以在2019年做到支持商用5G標準。另外，華為和Altice葡萄牙分公司的合作始於2016年，雙方在葡萄牙進行一個開發5G生態系統的網路培訓項目。

面對快速崛起、全球電信通訊設備商龍頭的華為，西方國家紛紛聯合抵制，採取圍剿策略。據《雪梨晨鋒報》日前刊載「『五隻眼睛』是如何炮製扼殺華為的行動的」報導指出，「五眼連盟」成員國曾在7月舉行過一場秘密晚宴，討論如何封殺華為，在那之後的幾個月裡，參與晚宴的國家澳洲、美國、加拿大、紐西蘭、英國發起一場前所未有阻止中國技術巨頭華為公司為他們的下一代無線網路供應設備的行動。

另外，美國政府近期一直向美國電信商T-Mobile的母公司德國電信(Deutsche Telekom)施壓，要求他們必須停止採用華為的通訊設備；美國電信商Sprint的母公司軟銀集團(SoftBank)也已計劃從華為設備轉向採用諾基亞和愛立信的設備。此舉也反映出華盛頓極力封殺華為。

近年來包括華為在內的中國電信設備商與零組件業正積極部署5G市場，跑贏全球；根據中國通信商的目標是，「3G追趕、4G並跑、5G領先」，目前看來，這個目標是完成了。

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