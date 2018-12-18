太陽系「最邊緣」天體　夢幻粉紫色矮行星公轉1圈1000年

▲目前距離太陽最遠的矮行星「2018VG18」，表面呈現夢幻的粉紫色。（圖／翻攝自Carnegie Institution for Science官網，下同）

國際中心／綜合報導

國際天文學聯合會（IAU）的小行星中心11日宣布，科學家發現太陽系中目前最遙遠的矮行星，遠遠超過地球距離太陽的100倍，同時距離太陽120天文單位（AU），大約是177億公里遠，公轉一圈超過1000年。科學家將此矮行星命名為「2018VG18」，成為目前太陽系最邊緣的星體，因此也暱稱為「Farout（遠處）」。

綜合外媒報導，科學家發現，Farout為一球體，直徑約500公里的矮行星，外觀呈現粉紅但又帶點優雅的紫色，相當夢幻。他們猜測，這樣的顏色是由於距離太陽過遠，因此表面富含大量冰體所致。

Farout是由美國卡內基科學研究所（Carnegie Institution for Science）的天文學家謝帕德（Scott S. Sheppard）發現。他在11月時透過夏威夷莫納基亞（Mauna Kea）觀測站的斯巴魯望遠鏡（The Subaru Telescope）觀測到此顆矮行星，接著在智利的拉斯坎怕那斯天文台（Las Campanas）再次觀測並確認Farout的路徑、亮度和顏色。

▲矮行星「2018VG18」，又稱「Farout（遠處）」，距離太陽120天文單位。

天文單位（AU）是天文學上的長度單位，曾以地球與太陽的平均距離定義，之後固定以149,597,870,700公尺定議為新的天文單位。報導指出，此次發現的Farout距離太陽120天文單位，是目前發現離太陽最遠的矮行星，打破了過去最邊緣的「鬩神星（Eris）」距太陽96AU，冥王星則為34AU。

謝帕德表示，太陽系的邊緣處還有上千顆相似體積的小行星存在，運行模式也差不多，因此Farout或許受另一顆質量更大的遙遠天體重力影響，「此發現意味著人類將探索太陽系的構成，並且找出其軌道形狀的引力來源」。報導指出，目前Farout的軌道尚未確定，因距離太過遙遠，加上移動速度緩慢，因此確認軌道需要再花好幾年的時間。