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手機充整夜會損害電池？3C達人：其實沒有差別

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▲手機沒電,充電,3C產品,手機。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲3C達人認為，手機電池充整夜不會影響電池壽命。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者邱倢芯／台北報導

過年9天年假即將到來，假期間在家追劇、出門旅遊打卡，皆需要使用手機。而在使用了一整天後，大多數人會選擇充電充整夜，但先前有傳聞說，手機最好不要充整夜，因為有可能會損害設備的電池壽命；對此，3C達人廖阿輝認為，其實沒有差別，手機電池充整夜不會影響電池壽命。

廖阿輝解釋，除了來路不明的電池外，現在的手機電池大多都有通過安規認證，在安全性上有一定的保證；且行動裝置在充電充到90%時充電速度就會開始降速，而電力充飽後就會進入「涓流」狀態，不會持續一直充電進電池中，也因此不會影響到電池壽命。

「不過，讓電池完全沒電會直接影響到手機電池壽命。」廖阿輝指出，最擔心的使用情況是讓手機電池沒有電，且放置好幾天沒有充電，這樣電池很容易損壞。

另外像是「過度放電」也將影響電池健康，你一定有遇過手機明明顯示還有一點點的電力，但是裝置卻自己關機了，事實上如此的機制是在保護你的鋰電池，若是你硬是又開機要把電池電力榨得一乾二淨，那麼這顆電池提早報廢的機率就會大增。

廖阿輝認為，在合理的使用情況下，使用者若是想讓手機充整夜是可以的，至於電池健康度會不會提早下滑，基本上是要看用戶的運氣與使用環境；且即便在你刻意的保護下，鋰電池在使用一段時間後依然會老化，在「一樣都會老」的前提下，為什麼不一開始就使用的開心一點，需要那麼戰戰兢兢？

▲手機沒電,充電,3C產品,手機。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲讓電池完全沒電才會直接影響到手機電池壽命。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

再加上換電池的成本並不貴，若是在保固期內有問題，直接回原廠要求更換；而若是過了保固期，不想花那麼多錢換原廠電池，那麼也可考慮找有品質、口碑的維修站換副廠電池即可。

廖阿輝指出，目前副廠電池的價位大約落在800~900元間，換一次大約可再撐1~2年，其實換算下來成本並不貴。

另外像是也有人建議充電插頭在沒有要使用的情況下，也最好不要插在插座上，因為將可能持續耗電；對此，廖阿輝表示，完全不會有影響，因為充電插頭並沒有附載，因此也不會供電。

這與家電用品沒有使用時需要卸除插頭的情況是不一樣的，手機充電器在沒有接上手機裝置前，輸出的電流為零，因此不會耗電也不會有危險。

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關鍵字：手機,電池,充電,3C達人,廖阿輝,過度放電,電池壽命

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