　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

「只求一張」張學友演唱會門票　粉絲連3次被騙近4.5萬元

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼張學友升級捕神。（圖／環球提供、翻攝自微博／石家莊公安發言人）

▲「捕神」張學友。（圖／環球提供、翻攝自微博／石家莊公安發言人）

大陸中心／綜合報導

歌神張學友近日將在北京舉行演唱會，連唱3天。北京一名方姓女粉絲因為非常想親眼看到自己的偶像，又在官方平台買不到票，就在微博上找了一個賣家，分別被要求付款3760元（人民幣，下同）、3110元、3110元。隨後女粉絲又被賣家要求「第4次匯款」，立即發現不對勁，並向詐騙舉報平台「獵網」進行舉報。

然而大家的關注除了歌神張學友的經典歌曲外，還好奇著「這次演唱會會不會再有逃犯落網？」畢竟張學友有著「逃犯剋星」的稱號，顯然已經從歌神晉升成為了「捕神」；不過，這次盯上張學友演唱會的不是逃犯，而是「詐騙份子」。

大陸首個全國警民聯動的網路詐騙信息舉報平台「獵網」近日接到舉報，在張學友北京演唱會開演之前，有不法份子利用演唱會一票難求的情況，以假暱稱出售門票詐騙了一名粉絲。該名粉絲連續用了三次微信轉帳，被騙了近萬元。對此，獵網平台提醒廣大用戶，「購票要選擇官方平台，不要隨意相信網上的訊息。」

家住北京的方姓女粉絲聽聞自己的偶像要來北京開演唱會，心情超級激動，但她在網路上想要購票時卻發現一票難求，因為不想放棄這次與偶像見面的機會，方女便開始在網路上搜尋其他的購票途徑。通過微博她認識了一個叫做「快樂小票」的人，對方聲稱自己正好有兩張張學友的門票，價格為3760元（約台幣1.7萬元）。

▼首次掃碼付款約為1.7萬元台幣。（圖／翻攝自中新網）

▲▼張學友粉絲購票被騙近4.5萬台幣。（圖／翻攝自中新網）

方姓女粉絲認為這是可以接受的價格，並且對方的帳號是經過官方認證的，也就沒有對此產生懷疑；第一次對方先發送一個收款碼，稱「只要直接掃碼付款就可以了」；在轉帳成功後，對方以門票需要啟動激活為由，要女粉絲再「轉帳支付3110元」；第三次又以女粉絲沒有寫好轉帳備註，再要求「重新轉帳3110元」。

經過了三次的轉帳後，詐騙方仍繼續找藉口要方姓女粉絲繼續「轉帳2000元」，但這時的女粉絲已經起了疑心，隨即停止轉帳的動作，並向獵網平台舉報該詐欺犯，相關調查仍在進行中。

▼張學友粉絲購票被騙近4.5萬元台幣。（圖／翻攝自中新網）

▲▼張學友粉絲購票被騙近4.5萬台幣。（圖／翻攝自中新網）

據了解，獵網平台是由北京市公安局聯合360共同推出的，通過網路平台與技術打擊網路詐騙犯罪的創新平台，截至目前該平台已經與大陸各地500多個地區的警方機構建立聯繫，網友可以通過該平台向360互聯網安全中心舉報惡意程序、惡意網址以及詐騙電話等；網友的每一則訊息都會收入獵網平台的大數據，為警方破案提供有效的證據。

▼警民聯合網路詐騙舉報平台「獵網平台」。（圖／翻攝自360獵網平台官網）

▲▼警民聯合網路詐騙舉報平台「獵網平台」。（圖／翻攝自360獵網平台官網）

ET快訊
張學友演唱會「8排26號」永遠空著！原因曝光網爆淚
桃機開出首張20萬元罰單！陸配帶15片豬肉乾遭罰
好市多499元限定蛋糕瘋搶！她曝神秘吃法：不然又缺貨
小偷大雨中遭機車電瓶電死　家屬討錢車主被判賠22萬

關鍵字：北京,張學友,演唱會,詐騙,門票,獵網,360,獵網平台,360獵網平台,歌神,補神

點這裡，留個言吧! FB G+ Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

改革開放40周年大會「談主權」　習近平：祖國領土一寸都不能分裂出去！

火鍋店辦婚宴爆紅　新郎3天後現身急喊：我還單身！

23款香水致過敏！「香奈兒5號、帕爾瑪之水」國際名牌都中標

冠軍麵包跨海貴兩成　上海「吳寶春麥方」解釋：重達一公斤

華聞快遞／香港入境處：估聖誕、元旦約1349萬人次進出　12/26最高峰

出門遇狠男正要開槍！　淡定姐緩緩從他槍口前走過

反對並遏制台獨！改革開放40周年大會...習近平：堅持一個中國、九二共識

推動「新時代中國特色社會主義」　習近平發表改革開放40周年演說

大隻霸座姐「1人佔3位」把座位當床睡　囂張嗆警：你敢斃我！

大陸棄嬰→美國公主！開朗笑顏融化萬人　暖夫婦：能做妳爸媽真幸運

清寒童「生日撿回收」緊盯蛋糕 麵包師開門親送：記得吹蠟燭

愛狗暖兒慘死無照屁孩輪下　心痛父：現只能燒紙糊狗給他

陳立農見佘詩曼喊：這位客人　超淡定點餐完全沒認出娘娘！

孫安佐脫衣秀大肌肉　曝260天監獄真實生活

林俊傑大跳郭富城櫻花舞　動作超到位....根本100分

與軍人爸視訊見「熟悉背景」 小女孩淚奔緊抱：我好想你...

《皇后的品格》超狗血收視暴衝　張娜拉初見申成祿：以為他是壞人

警察男友從小過敏困擾24年！　吸貓1年「產抗體」全身毛也OK

謝霆鋒逛菜市場像開見面會！　攤販賣菜倒貼：我掃微信付錢

馬路狂奔追狗墨鏡姐險遭輾　平頭男怒甩小白狗巴掌出氣

改革開放40周年大會「談主權」　習近平：祖國領土一寸都不能分裂出去！

火鍋店辦婚宴爆紅　新郎3天後現身急喊：我還單身！

23款香水致過敏！「香奈兒5號、帕爾瑪之水」國際名牌都中標

冠軍麵包跨海貴兩成　上海「吳寶春麥方」解釋：重達一公斤

華聞快遞／香港入境處：估聖誕、元旦約1349萬人次進出　12/26最高峰

出門遇狠男正要開槍！　淡定姐緩緩從他槍口前走過

反對並遏制台獨！改革開放40周年大會...習近平：堅持一個中國、九二共識

推動「新時代中國特色社會主義」　習近平發表改革開放40周年演說

大隻霸座姐「1人佔3位」把座位當床睡　囂張嗆警：你敢斃我！

大陸棄嬰→美國公主！開朗笑顏融化萬人　暖夫婦：能做妳爸媽真幸運

捷克宣告抵制華為！印度電信業也跟進　致函政府向華為說不

改革開放40周年大會「談主權」　習近平：祖國領土一寸都不能分裂出去！

火鍋店辦婚宴爆紅　新郎3天後現身急喊：我還單身！

企排／本週上半季最終戰　台電男女排續保開季不敗

台股11月回穩　券商獲利增2倍重回軌道

李懿苦練彭佳慧成名曲　陳國華「聽完她歌聲」無言了

非洲豬瘟「民間版懶人包」爆紅！一張圖秒懂前因後果...副總統也轉發

每周性侵2次！女高生失眠　鬼父趁機下安眠藥伸魔爪「持續5年」

46.3％年輕族群願「西進大陸發展」　近半數台人對陸印象變好

23款香水致過敏！「香奈兒5號、帕爾瑪之水」國際名牌都中標

大陸熱門新聞

28歲男戀上65歲嬤：是你的溫..

小偷遭電死　車主卻被判賠22萬

媽寶2年敗光900萬　飯讓奶奶..

洪秀柱：和平統一　我們來做！

忘了有輛瑪莎拉蒂！車停1年被偷..

大學死黨包30元紅包　新郎超心..

特警搜身狂揉！長髮女「默看旁邊..

5周年砍妻頸斷一半　凶殺影片傳..

男相親只帶20元　女傻眼：活該..

湖北這大學傳虐貓　眼被挖丟路邊

過期妊娠　32歲婆婆逼18歲媳..

囂張哥持刀背敲店員頭...還潑..

廈門加碼惠台　推台商台胞服務年

美官員再批一帶一路　陸官方回嗆

更多熱門

相關新聞

11月大陸熱點城市樓市　房價穩定

大陸國家統計局日前發布2018年11月份70個大中城市商品住宅銷售價格變動情況，總體來看，各地繼續堅持因城因地制宜、精準施策，房地產市場整體保持穩定，當前各地樓市漲幅總體放緩、價格回歸理性，既體現出前期調控措施的成果，也反映出「房子是用來住的，不是用來炒的」已成為社會共識，隨著經濟發展質量的提高，樓市平穩的特徵有望長期持續。

未婚女遊日　旅行社詐5萬元人民幣

ofo用戶擠總部大樓　要求退押金

曖昧土耳其網友　熟女砸277萬救援他回台

改革開放40周年　習近平演說新時代

讀者迴響

發燒話題

MAMA 張柏芝 嚴凱泰逝世 王令麟 鈕承澤 防彈少年團BTS 貴婦奈奈 網紅空姐 王令麟 孫安佐 誰摔死了李新 宥勝 王老吉 王令麟 白安 吳寶春 黃曉明逃稅 安迪 鄭人碩 丁守中 王令麟 木村拓哉 戴資穎 王世堅 鐘鉉 江丙坤 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 董梓甯 李千那 館長 王令麟 傅崐萁 高嘉瑜 周迅 韓國瑜 王令麟 驚奇隊長 開票結果 賴清德 鄧福如 柯以柔 王令麟 炎亞綸 李昌鈺 小A辣 金馬獎 姚文智 金庸病逝 王令麟 王心凌 小野 郭泓志引退 聲林之王 普悠瑪出軌 地震 東森寵物雲 王令麟 劉寶傑 統神哥國動 港珠澳大橋 袁惟仁昏迷 趙麗穎馮紹峰 王令麟 費玉清引退 小甜甜認愛 深澳電廠 吉澤明步 Spotify S.H.E 王令麟 范冰冰 鄧超 孫儷 蔡依林 林青霞 黃瀞瑩 張鈞甯 王令麟 泫雅 E'Dawn 馮翊綱 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 歐陽娜娜 吳宗憲 周湯豪 統一發票 王令麟 延禧攻略 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 王令麟 前田敦子 林志玲言承旭 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 王令麟 麻原彰晃死刑 谷阿莫侵權 郭雪芙 蔣友柏離婚 王令麟 NBA 川普 停班停課 陳偉殷 張曼玉 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 周子瑜 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 蔡英文 卓柏卡布拉 王令麟 火星 波多野結衣 飛碟 宋仲基宋慧喬 信用卡比較 王令麟 X檔案 統一發票 田中千繪 賈靜雯修杰楷 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫 隋棠 王令麟 曾莞婷 宋智孝 陳意涵懷孕 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 璩美鳳 大谷翔平 希爾思 鄧紫棋 王令麟 聲林之王 動物王國 新垣結衣 5566 威力彩 蜂蜜檸檬 胡歌 王柏融 盛竹如 王令麟

熱門新聞

電風扇阿姨韓慧景57歲過世！「沙拉油注入全臉」

《李新怎麼摔死的‧解密版》出爐

廖人帥求肉搜法拉利孝子： 想盡心意

25善心人伸援手　法拉利孝子泛淚

蕭敬騰累垮求mic「這個地區」成最後演出

醫院推錯床！住院中精障兒2年前早被火化

解惑／《比悲傷》破億憑啥？關鍵4原因

館長10分鐘洗白孫安佐！「這些年輕人比他還要垃圾」

惡煞吃薑母鴨抽菸　老闆規勸遭砍殺　

女Coser「單布刺客裝」太邪惡　網狂重播

SHINee47秒影片弔鐘鉉：永遠愛你

深澳鐵道自行車搶先看

486先生員工「每人分紅23萬」　網羨慕

28歲男戀上65歲嬤：是你的溫柔救了我

逼死蘇啓誠！造謠者北大系草身分曝光

更多

最夯影音

更多

清寒童「生日撿回收」緊盯蛋糕 麵包師開門親送：記得吹蠟燭

愛狗暖兒慘死無照屁孩輪下　心痛父：現只能燒紙糊狗給他

陳立農見佘詩曼喊：這位客人　超淡定點餐完全沒認出娘娘！

孫安佐脫衣秀大肌肉　曝260天監獄真實生活

林俊傑大跳郭富城櫻花舞　動作超到位....根本100分

熱門快報

專家：房價一跌不振？買房趁現在

房市要回到過往榮景？不可能！稍有反彈恐也是冬季偶見陽光

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

許願池狂歡月

搜集許願小物，天天抽百杯熱美式咖啡，週週抽最強3C產品～再抽冬季推薦家電

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面