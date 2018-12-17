「只求一張」張學友演唱會門票　粉絲連3次被騙近4.5萬元

▲「捕神」張學友。（圖／環球提供、翻攝自微博／石家莊公安發言人）

大陸中心／綜合報導

歌神張學友近日將在北京舉行演唱會，連唱3天。北京一名方姓女粉絲因為非常想親眼看到自己的偶像，又在官方平台買不到票，就在微博上找了一個賣家，分別被要求付款3760元（人民幣，下同）、3110元、3110元。隨後女粉絲又被賣家要求「第4次匯款」，立即發現不對勁，並向詐騙舉報平台「獵網」進行舉報。

然而大家的關注除了歌神張學友的經典歌曲外，還好奇著「這次演唱會會不會再有逃犯落網？」畢竟張學友有著「逃犯剋星」的稱號，顯然已經從歌神晉升成為了「捕神」；不過，這次盯上張學友演唱會的不是逃犯，而是「詐騙份子」。

大陸首個全國警民聯動的網路詐騙信息舉報平台「獵網」近日接到舉報，在張學友北京演唱會開演之前，有不法份子利用演唱會一票難求的情況，以假暱稱出售門票詐騙了一名粉絲。該名粉絲連續用了三次微信轉帳，被騙了近萬元。對此，獵網平台提醒廣大用戶，「購票要選擇官方平台，不要隨意相信網上的訊息。」

家住北京的方姓女粉絲聽聞自己的偶像要來北京開演唱會，心情超級激動，但她在網路上想要購票時卻發現一票難求，因為不想放棄這次與偶像見面的機會，方女便開始在網路上搜尋其他的購票途徑。通過微博她認識了一個叫做「快樂小票」的人，對方聲稱自己正好有兩張張學友的門票，價格為3760元（約台幣1.7萬元）。

▼首次掃碼付款約為1.7萬元台幣。（圖／翻攝自中新網）



方姓女粉絲認為這是可以接受的價格，並且對方的帳號是經過官方認證的，也就沒有對此產生懷疑；第一次對方先發送一個收款碼，稱「只要直接掃碼付款就可以了」；在轉帳成功後，對方以門票需要啟動激活為由，要女粉絲再「轉帳支付3110元」；第三次又以女粉絲沒有寫好轉帳備註，再要求「重新轉帳3110元」。

經過了三次的轉帳後，詐騙方仍繼續找藉口要方姓女粉絲繼續「轉帳2000元」，但這時的女粉絲已經起了疑心，隨即停止轉帳的動作，並向獵網平台舉報該詐欺犯，相關調查仍在進行中。

▼張學友粉絲購票被騙近4.5萬元台幣。（圖／翻攝自中新網）



據了解，獵網平台是由北京市公安局聯合360共同推出的，通過網路平台與技術打擊網路詐騙犯罪的創新平台，截至目前該平台已經與大陸各地500多個地區的警方機構建立聯繫，網友可以通過該平台向360互聯網安全中心舉報惡意程序、惡意網址以及詐騙電話等；網友的每一則訊息都會收入獵網平台的大數據，為警方破案提供有效的證據。

▼警民聯合網路詐騙舉報平台「獵網平台」。（圖／翻攝自360獵網平台官網）

